Primele declarații publice ale lui Alec Baldwin, după ce a împușcat mortal o colegă: „Ce vreți să știți? Nu pot să fac asta!”

„Ce vreţi să ştiţi?”, i-a întrebat actorul pe paparazzi. „Care este stadiul actual al anchetei?”, a fost întrebat Alec Baldwin.

„Nu am voie să fac niciun comentariu, pentru că este o investigație în desfăşurare. Departamentul şerifului din Santa Fe mi-a ordonat să nu răspund la nicio întrebare. Nu pot să fac asta!”, a răspuns Alex Baldwin.

Alec Baldwin, devastat după decesul directoarei de imagine

Actorul este cu moralul la pământ după ce a omorât-o pe directoarea de imagine pe platourile de filmare. Moartea lui Halyna Hutchins ar fi fost un accident după ce responsabilii nu au verificat dacă pistolul care făcea parte din recuzită are gloanțe reale sau nu. În timpul filmărilor, Baldwin avea o scenă cu o armă care ar fi trebuit să fie sigură, dar muniția reală a uitat să fie scoasă. Directoarea de imagine a murit pe loc, iar regizorul Joel Souza a fost rănit la umăr.

De altfel, presa internațională a dezvăluit că regizorul-asistent responsabil de înmânarea armei active actorului Alec Baldwin a fost implicat în mai multe incidente de siguranță, de-a lungul anilor. Dave Halls, pe numele său, a făcut obiectul unor mai multe plângeri legate de siguranța personalului de pe platourile de filmare, precum și legate de comportamentul său.

Iresponsabilitatea regizorul-asistent responsabil de arme a ajuns să aibă consecințe tragice, din nefericire. La presiunea paparazzilor, Alec Baldwin a dezvăluit că o invitase pe directoarea de imagine la cină, însă acest lucru nu a mai devenit niciodată realitate.

„O femeie a murit. A fost prietena mea! A fost prietena mea! În ziua în care am ajuns în Santa Fe pentru a începe filmările, am invitat-o la cină împreună cu Joel, regizorul. Eram o echipă foarte, foarte… scuză-mă… Am fost o echipă foarte, foarte închegată, care filma împreună un film, apoi s-a întâmplat acest eveniment oribil.”, a mărturisit, îndurerat, actorul, potrivit BBC.