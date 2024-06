Politica Cotele la pariuri pentru Primăria Capitalei. Rezultate neașteptate







Cotele la pariuri pentru Primăria Capitalei. Conform cotelor de la Superbet, Nicușor Dan este favorit cu o cotă de 1.25. La 100 de lei pariați, profitul ar fi unul de 25 de lei. Gabriela Firea are o cotă de 5, ceea ce ar înseamna că la 100 de lei pariați ai obține 400 de lei profit.

Cotele la pariuri pentru Primăria Capitalei

Cristian Popescu Piedone are o cotă de 9, iar profitul ar fi unul de 800 de lei, la 100 de lei pariați.Sebastian Burduja are o cotă de 17.00, ceea ce ar aduce un profit de 1600 de lei, , la 100 de lei pariați. Diana Șoșoacă are o cotă de 75, ceea ce ar însemna un profit de 7400 de lei, , la 100 de lei pariați.

Candidatul AUR, Mihai Enache, are o cotă de 200 și ar aduce un profit de 20.000 de lei, la 100 de lei pariați.

Creștere impresionantă în sondaje pentru Burduja

Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria București, trece pe locul doi în preferințele bucureștenilor, arată cel mai recent sondaj realizat de echipa de experți americani Jarding Global LLC.

Cei chestionați au afirmat că ar vota cu Nicușor Dan 27.6%, Sebastian Burduja 23,2%, Gabriela Firea 21,7%, Cristian Popescu Piedone 17,4%. Burduja este singurul aflat în ascensiune în preferințele bucureștenilor, Nicușor Dan înregistrând o scădere pe fondul controverselor din ultima perioadă privind finanțările rusești ale campaniei sale, Gabriela Firea stagnează, iar Piedone scade în sondaj.

De observat că Burduja este ales de 30,2% dintre respondenți la întrebarea „Dacă doar votul dumneavoastră ar desemna Primarul Capitalei, pe care dintre candidați i-ați vota”, iar Nicușor Dan de 20,1%.

Cine a avut cea mai bună campanie

Rezultatele sunt mobilizatoare pentru PNL București, având în vedere că Sebastian Burduja a pornit în cursă pe poziția a patra, cu o campanie agresivă a contracandidaților. De altfel, sondajul Jarding Global LLC elevă faptul că la întrebarea care dintre candidați are cea mai bună campanie 33,1% l-au indicat pe Burduja, 22,2% pe Nicușor Dan și 17,6% pe Gabriela Firea.