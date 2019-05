Declaraţiile halucinante ale primarului pedofil care a abuzat de o fetiţă de 13 ani. „Ea a început să se dea la mine, iar eu, recunosc, am cedat”

Primarul din judeţul Prahova pe care intanţa de judecată l-a găsit vinovat că a avut relaţii intime mai mulţi ani cu o minoră de 13 ani a făcut declaraţii halucinante după ce a aflat senţinţa. El susţine că a fost un „dosar politic”, iar el ar fi de fapt o victimă, deoarece fetiţa l-ar fi sedus.





Primarul, în vârstă de 50 de ani, fiind la al treilea mandat în această funcţie, însurat şi cu doi copii mari, a fost condamnat la doi ani şi două luni, cu suspendare, potrivit spynews.ro Nemulţumit de sentinţa judecătorească, primarul a făcut recurs. Aceeaşi instanţă care a dar prima sentinţă, a considerat ca primarul pedofil să presteze şi muncă în folosul comunităţii. Această pedeapsă, primarul urmează să o execute la primărie sau la grădiniţa din localitatea unde-şi are domiciliul. Magistraţii au luat o astfel de decizie după ce procurorii au adus probe că fata de 13 ani care i-a devenit amantă mai mulţi ani a fost şantajată de primar cu nişte poze deocheate ale fetei. Încercând să se dezvinovăţească, primarul a spus că, de fapt, el ar fi chiar victimă a fetei care l-ar fi sedus. „Nu eu am sedus-o, ci ea m-a sedus pe mine. Era mai mare, nu avea 13 ani. Ea a început să se dea la mine, iar eu, recunosc, am cedat. Sunt căsătorit şi am copii de o seamă cu ea, iar eu i-am vrut doar binele. Am trimis-o la şcoală, i-am cumpărat hăinuţe, am dus-o în vacanţe, i-am cumpărat telefon de ultimă generaţie, de 4.000 de lei. Oare mama ei nu s-a întrebat de unde le are, când se întorcea acasă cu toate cadourile? Deci, este şi vina ei! M-au condamnat pentru pornografie infantilă, fiindcă aveam nişte poze cu ea într-un telefon. Ea ştia că am fotografiile respective în telefon, fiindcă chiar ea le copiase acolo. Când au venit procurorii, le-au găsit... Soţia mea m-a înţeles, i-am spus adevărul şi este alături de mine. Am atacat sentinţa şi voi duce probe noi, care demonstrează că sunt nevinovat. Cred că este doar o chestie politică, fiindcă bunicul fetei a fost primar înaintea mea. Singura mea vină este că am avut o relaţie cu minora, câţiva ani. Dar nu am şantajat-o cu poze porno", a declarat primarul.

