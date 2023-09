Prima Sport, sancționată de CNA din cauza lui Radu Banciu

Prima Sport a fost sancționată de Consiliul Naţional al Audiovizualului(CNA) din cauza lui Radu Banciu. În timpul emisiunii Fotbal All Inclusive, acesta l-a făcut nebun și cretin pe Mălin Bot (jurnalist şi fost redactor şef la site-ul Evenimentul Zilei). Moderatorul i-a spus că a luat-o razna și că este mai prost decât credea.

Dorina Rusu, membru CNA, a declarat că lucrurile spuse de Banciu nu pot fi susţinute și că nu poate accepta așa ceva la televizor.

Radu Banciu a oferit și un răspuns Consiliului Național al Audiovizualului. Prezentatorul a declarat că Mălin Bot a criticat de nenumărate ori oamenii care au reușit în presă. El a mai spus că jurnalistul l-a făcut corupt și că a ajuns să inventeze tot felul de lucruri.

„Ca să contextualizăm puţin, pentru că am văzut că este o discuţie pe tema aceasta, eu m-am întâlnit o singură dată în viaţă cu domnul Mălin, când eram la B1, acum vreo 5-6 ani, înaintea unei emisiuni în care el m-a acuzat că sunt corupt, că sunt cu domnul Oancea în nu ştiu ce sistem, nişte chestii foarte urâte.

Eu i-am spus atunci că dacă poate să probeze lucrurile astea ar fi mai bine, el m-a ameninţat în continuare, ştiu că m-am enervat foarte mult, am intrat în emisiune şi am vorbit vreo jumătate de oră despre el. După care nu am mai avut ocazia să-l văd, dar vreau să vă transmit că domnul Mălin Bot, care nu se află sub jurisdicţia CNA, publică constant materiale filmate prin văgăuni, în general prin locuri din astea bizare, unde în general îşi bate joc de cei care au reuşit în presă. Înţeleg că domnia sa e un fel de marginal de ăsta al meseriei.

Acum ca să intru un pic în discuţie ca să vă descreţesc frunţile, el este un fel de Radu Moraru, adică nu mai are nicio credibilitate şi a început să inventeze nişte trucuri. Mie mi s-a părut foarte urât ca un om să mă acuze… ”