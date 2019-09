Victor Ponta, președintele Pro-România a făcut miercuri seara afirmații stupefiante legate de abuzurile comise prin protocoalele încheiate între SRI și alte instituții. Mai precis, fostul procuror a lăsat să se înțeleagă că regretă vremea protocoalelor și că oamenii nu mai sunt băgați în închisoare cu sau fără respectarea legii.

”Ăsta a fost vîrful aisbergului, cu Caracalul. Faptul că nu mai avem statul puternic în care interlopii și ăilalți… îi umflau la închisoare, curat neconstituțional, dar îi umflau…Acum sunt toți liberi, te caută cu mașini, te bat cu bîte, asta-i problema. Vreau să spun o chestie, povestea aia cu statul-paralel: eu știu că în 2015-2015 toți șefii ăștia de clanuri erau la închisoare. Că îi înregistrau, mai legal, mai ilegal, mai cu judecătorii…, dar erau la închisoare, știu că nu erau odată toți la masă. Acum nu mai e nimeni la închisoare”

Mircea Diaconu, care mereu a avut o poziție foarte clară și a condamnat dur aceste practici, a declarat, ieri, pentru Evenimentul zilei că el nu a fost și nici nu va fi văzut alături de Victor Ponta. „Mi se par absolut abominabile acele protocoale, iar practicile, demne de anii ’50. Asta voi crede mereu”, a afirmat Diaconu.

Prezidențiabilul a precizat că nu el s-a dus la Ponta sau Tăriceanu, ei s-au oferit să-l susțină. „Eu am nevoie de sprijin logistic; ca independent nu am posibiliatea să strâng semnături, să am oameni în secțiile de votare și, desigur, și sprijin financiar care le va fi rambursat conform legii. Însă, ei sunt oameni politici și au doctrine, dar pe mine nu mă interesează asta”, a spus Diaconu.

Victor Ponta a fost cercetat de DNA în cel puțin trei dosare în care anchetatorii au recurs la protocoale.

