Prima ninsoare aduce și prima nominalizare la titlul de „cel mai incompetent primar”

Finalul săptămânii trecute a adus prima ninsoare în toată țara. Autoritățile au fost luate din nou prin surprindere. Unele orașe au rămas blocate din cauză că nu au acționat la timp, altele nici nu au cu ce să acționeze, deoarece nu au încheiat contracte cu firme de deszăpezire. Un parlamentar acuză un primar de municipiu că nu a luat măsuri din timp și îi cere demisia.





După ce a fost contestat că a ales să pună o „mochetă verde”, în loc de gazon, în oraș, primarul din Bacău, Cosmin Necula, este acuzat că nu a reacționat la ninsoarea de zielel trecute, astfel, orașul s-a blocat.

Deputatul USR Lucian Viziteu a transmis că Necula va rămâne în istoria municipiului Bacău drept „cel mai incompetent edil”. „La Primăria Bacău nu există vinovați, ci doar incompetenți. Șeful lor e primarul Necula. Primarul Cosmin Necula insistă să rămână în istoria municipiului Bacau drept cel mai incompetent edil pe care l-a avut această urbe în toată istoria sa. Dacă vrea să evite acest statut eu îi recomand să-și dea demisia. Ar fi primul gest politic corect pe care l-ar face pentru băcăuani”, se arată într-un comunicat de presă.

Deputatul USR susține că la prima ninsoare a acestui sezon, băcăuanii au fost să se descurce singuri. Bacăul s-a blocat, iar „Primăria a fost incapabilă să reacționeze eficient”.

Viziteu a transmis că Bacăul nu are o companie care să se ocupe cu deszăpezirea străzilor. „Administratorul public al orașului recunoaște în presa locală cu o nonșalanță vecină cu nesimțirea că „ofertele se vor deschide pe 12 decembrie”. Dacă luăm în calcul și perioada de contestații există toate șansele ca municipiul Bacău să nu aibă nici anul viitor contract cu o firmă de deszăpezire”, se mai arată în aceiași sursă.

În final, deputatul conchide că s-ar putea totuși să nu existe niciun vinovat, ci doar o „conducere incompetentă”.

La începutul acestei luni, Direcția Spații Verzi din cadrul Primăriei Bacău a introdus pe trotuarul din zona Pieței Centrale gazon artificial, motivând că alt tip de gazon nu ar fi rezistat în zonă. „Deocamdată facem o încercare, să vedem cum rezistă. Este un gazon artificial, care se prinde cu cleme. Nu trebuie udat, nu are nevoie de îngrijire special. Tot ce am pus acolo nu a rezistat, este dificil accesul pentru a iriga și am luat această decizie”, declara atunci Cristinel Dumbravă, directorul Direcției Spații Verzi Bacău.

