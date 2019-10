Chiar au pregătit o surpriză uriaşă fanilor şi au făcut şi un clip împreună.

Următoarea melodie o vor cânta împreună și că au și filmat un videoclip amândoi.

Culiță Sterp a publicat un video în timp ce se afla în inconfundabila mașină roz a lui Carmen de la Sălciua.

„Urmează cel mai nou clip intitulat „Hai să nu ne rătăcim”! Țineți aproape”.

Carmen de la Sălciu a confrimat pe pagina ei că ea este fata pe care Culiță Sterp o va salva în videoclip.

„Cât de tare pot să îmi doresc să stric o surpriză? Uite, chiar am să o fac. Tocmai am terminat de fimat videoclipul în care am fost violată, bătută, jefuită cu bestialitate de un agresor căruia nu i-a făcut nimeni nimic, iar eu sunt la marginea pădurii”, a povestit Carmen de la Sălciua despre videoclipul în care va apărea alături de fostul ei soț, Culiță Sterp, potrivit ciao.ro

