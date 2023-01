Prima declaraţie a SUA privind întâlnirea Turcia-Rusia-Siria

În cadrul briefingului de presă, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price, a răspuns unei întrebări legate de întâlnirea de la Moscova dintre ministrul apărării naţionale, Hulusi Akar, şi directorul Organizaţiei Naţionale de Informaţii (MIT), Hakan Fidan, cu ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu şi ministrul apărării al regimului Assad, Ali Mahmoud Abbas, şi cu şefii serviciilor secrete ale acestor două ţări.

Purtătorul de cuvând a spus: „Singurul lucru pe care vreau să-l spun este că politica noastră nu s-a schimbat. Nu sprijinim ţările care îşi îmbunătăţesc relaţiile pentru reabilitatea dictatorului nemilos Bashar al-Assad sau îl susţin. Lansăm un apel statelor să ia în considerare faptul că regimul Assad continuă să oprime poporul sirian, care în ultimii 12 ani a comis atrocităţi în domeniul drepturilor omului şi continuă de ani de zile să împiedice poporul sirian aflat în suferinţă să ajungă la ajutoarele umanitare.”

De asemenea, Price a precizat că SUA sprijină rezoluţia 2254 a Consiliului de Securitate a Naţiunilor Unite şi a menţionat că vor continua să lucreze împreună cu Naţiunile Unite şi ceilalţi parteneri pentru o soluţie politică durabilă în Siria.

Întrebat dacă au discutat cu Turcia despre această întâlnire, Price a răspuns: „Am specificat tuturor aliaţilor şi partenerilor noştri că nu este timpul pentru normalizarea relaţiilor (cu regimul Assad), că nu este timpul pentru intensificarea relaţiilor şi că ţările trebuie să fie atente la atrocităţile comise în domeniul drepturilor omului de către regimul Assad.”

Ministrul apărării naţionale, Hulusi Akar, directorul MIT, Hakan Fidan, ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, ministrul sirian al apărării, Ali Mahmoud Abbas, şi şefii serviciilor secrete din aceste două ţări s-au întâlnit pe 28 decembrie, la Moscova. Conform comunicatului transmis de minister, la reuniune au fost abordate subiecte precum criza siriană, problema refugiaţilor şi eforturile comune în lupta împotriva tuturor organizaţiilor teroriste aflate pe teritoriul Siriei.

Referitor la această reuniune, ministrul Akar a declarat: „Cea mai importantă problemă pe care am adus-o în discuţie la această reuniune a fost lupta împotriva terorismului. Am subliniat faptul că respectăm integritatea teritorială a tuturor ţărilor vecine, în primul integritatea teritorială a Siriei şi Irakului, că respectăm drepturile lor surevane, că unicul nostru obiectiv este lupta împotriva terorismului şi nu avem alt scop. Am precizat că scopul nostru este neutralizarea membrilor organizaţriilor teroriste, precum PKK/YPG, ISIS. Am spus că depunem eforturi pentru a asigura securitatea ţării, a poporului nostru şi a frontierelor noastre. De asemenea, am amintit că vom depune eforturi pentru un flux migrator redus din Siria către Turcia. Am arătat că problema siriană trebuie soluţionată în conformitate cu rezoluţia 2254 a Consiliului de Securitate a Naţiunilor Unite. În această privinţă, acţiunile pe care le vom întreprinde în zilele următoare credem că vor aduce serioase contribuţii la instaurarea păcii şi la stabilitatea regiunii şi a Siriei.”, notează cumhuriyet.com.tr

Ministrul de externe, Mevlüt Çavuşoğlu, anunţase anterior că a doua reuniune tripartită ar putea avea loc la jumătatea lunii ianuarie. (AA)

(Traducerea Rador)