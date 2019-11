Postul Realitatea TV și-a pierdut licența de emisie, săptămâna trecută din cauza datoriilor uriașe și a incapacității de a ieși din insolvență.

”Când am predat eu postul, datoriile spre bugetul de stat erau zero. Pentru salariați, erau tot zero. Ce-au făcut alții mai departe, chiar nu știu și nici nu mă interesează. Știu însă un lucru: Realitatea e colea, ca în povestea lui Shakespeare – „Regele a murit! Trăiască Regele!”.

Cu același acționariat, cu aceiași prezentatori, cu aceiași reporteri. Au introdus postul și pe cablu la RCS-RDS. Pe de altă parte, unde-i lege, nu-i tocmeală! Din ce-mi aduc aminte, strict pentru Realitatea TV a fost schimbată legea. Firmele media care au datorii la stat nu mai primesc licență. A fost un scandal pe tema asta în urmă cu 5-6 ani”, a spus Prigoană într-un interviu acordat pentru Ziariștii.com.

Fondatorul Realitatea TV a vorbit și despre cum a fost percepută intrarea lui Gușă în PSD: ”Văzută de afară, povestea înscrierii domnului Gușă în PSD a fost pentru a salva licența Realității TV, să primească o prelungire. Din interior, se vede cu totul altfel, pentru că exista licență de emisie pe satelit cu Realitatea Plus. Lucru care s-a și întâmplat: după o zi de pauză, Realitatea emite din nou pe RCS-RDS.

Nu uitați că Gușă a fost secretar general al PSD în urmă cu 16 ani. Îl știu de foarte mult timp”. Prigoană crede că actualul proprietar de la Realitatea are șanse să o sprijine pe Viorica Dăncilă să intre în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

În același interviu Silviu Prigoană a mărturisit că va candida la Camera Deputaților iar una din prioritățile lui va fi Legea prostituției. „Dacă legalizăm prostituția, vin la buget 2-3 miliarde de euro pe an”, a spus acesta.

