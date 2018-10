Cum a MURIT SOȚIA lui PRIGOANĂ. DEZVĂLUIRI. Durere CUMPLITĂ: COPIII erau mici...

Silviu Prigoană a vorbit despre relația cu prima sa soție, care a murit la 30 de ani. El s-a căsătorit ulterior cu Adriana Bahmuțeanu.





El a vorbit despre moartea soției sale, pe când copiii săi erau mici, din cauza unei boli cumplite.

„Prima mea soţie a murit în 1994, când Honorius şi Silvius erau mici. A avut o boală cumplită şi în doar şase luni a plecat dintre noi. Am luptat mult atunci, dar n-am avut ce să fac. Partea de transplantologie atunci era în pionierat – nu se făcea aşa ceva pe scară largă. Astăzi am fi reuşit să o salvăm. Atunci nu am reuşit să facem nimic”, a spus Prigoană, conform b1.ro.

