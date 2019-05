Fosta prezentatoare a rupt tăcearea! Se întoarce în televiziune?

Fosta prezentatoare meteo a postului Kanal D, Diana Pârvu, a vorbit recent despre renunțarea la televiziune și o eventuală revenire.





„La Kanal D mi-am început cariera în televiziune, acolo am rămas până când am luat o pauză, și am trăit opt ani minunați.

Există momente în viață în care simți nevoia să iei o pauză, probabil că în orice domeniu ai fi. În spatele camerelor există o muncă asiduă și am simțit nevoia să iau o pauză, să mă dedic mai mult vieții mele personale. Asta am simțit. Consider că e bine să faci schimbări în viață, să faci ceea ce simți că te face fericit în momentul acela.

Nu a fost o chestie premeditată. A venit deodată. A fost ca un declic în care am simțit că am nevoie de timp pentru mine și pentru viața mea personală”, a declarat Diana Pârvu, pentru DCNews.

Despre revenirea în televiziune, fosta prezentatoare a declarat că se va întoarce când va simți nevoia.

„Niciodată să nu spui niciodată. Dacă o să simt nevoia să mă întorc, cu siguranță o voi face. Mie îmi place să mă las surprinsă de viață”, a mai spus Diana Pârvu.

