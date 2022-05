Prețul motorinei și al benzinei, 6 mai. În ce orașe din țară se vinde cel mai scump carburant

Preturile la motorina și benzina au ajuns astăzi, 6 mai, între 7.76 lei/l şi 9.35 lei/l. Șoferii pot să urmărească schimbările pe Monitorul Preţurilor.

Prețurile benzinei și ale motorinei în București, 6 mai 2022

PETROM: benzină standard – 7.79 – 7.84 lei/l, benzină premium – 8.25- 8.3lei/l, motorină standard – 8.71 – 8.7lei/l, motorină premium – 9.06 – 9.07 lei/l

OMV: benzină standard – 7.87-7.98 lei/l, benzină premium – 8.5 – 8.61 lei/l, motorină standard – 8.76 – 8.83 lei/l, motorină premium – 9.24 – 9.31 lei/l

MOL: benzină standard – 7.9 – 8.03 lei/l, benzină premium – 8.51 – 8.66 lei/l, motorină standard – 8.76 – 8.86 lei/l, motorină premium – 9.25 -9.34 lei/l

LUKOIL: benzină standard – 7.76 -7.81 lei/l, benzină premium – 7.92 – 8.51 lei/l, motorină standard – 8.66 – 8.69 lei/l, motorină premium – 9.02-9.05 lei/l

Prețurile benzinei și ale motorinei în Cluj-Napoca, 6 mai 202

PETROM: benzină standard – 7.82 lei/l, benzină premium – 8.28 lei/l, motorină standard – 8.71 lei/l, motorină premium – 9.07 lei/l

OMV: benzină standard – 7.92 lei/l, benzină premium – 8.57 lei/l, motorină standard 8.79- lei/l, motorină premium – 9.28 lei/l

MOL: benzină standard – 7.92 lei/l, benzină premium – 8,57 lei/l, motorină standard 8.79 – lei/l, motorină premium – 9.28 lei/l

LUKOIL: benzină standard – 7.79 lei/l, benzină premium – 7.94 – 8.49 lei/l, motorină standard – 8.69 lei/l, motorină premium – 9.05 lei/l

Prețurile benzinei și ale motorinei în Timișoara, 6 mai 2022

PETROM: benzină standard – 7.8 lei/l, benzină premium – 8.26 lei/l, motorină standard – 8.71 lei/l, motorină premium – 9.07 lei/l

OMV: benzină standard – 7.86 -7.93 lei/l, benzină premium – 8.51 – 8.58 lei/l, motorină standard – 8.79 – 8.81 lei/l, motorină premium – 9.28 – 9.3lei/l

MOL: benzină standard – 7.86 -7.92 lei/l, benzină premium – 8.51 – 8.57 lei/l, motorină standard – 8.79 – 8 lei/l, motorină premium – 9.28 – 9.32 lei/l

LUKOIL: benzină standard – 7.86 – 7.92 lei/l, benzină premium – 8.51 -8.57 lei/l, motorină standard – 8.79 – 8 lei/l, motorină premium – 9.28- 9.32lei/l

Cu toate că românii sunt nemulțumiți de sumele de bani pe care trebuie să le scoată din buzunar pentru carburanți, Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chiriţoiu, a declarat că prețurile la benzină și motorină în România sunt mai mici decât media europeană cu 3-5%.

“Ne uităm la datele pe care le dă Eurostat-ul. Comparăm preţurile fără taxe, deci preţurile practicate de companiile din România fără contribuţia statului, fără taxe, comparăm preţurile acestea cu media europeană. Şi în general când vedem, acum câţiva ani eram la medie şi peste medie, în momentul de faţă suntem la 3-5% sub media europeană. Deci, din punctul acesta de vedere nu par să stea mai rău în România decât stau în restul ţărilor europene. În rest, desigur, am derulat controalele respective împreună sau am participat la controalele ANPC-ului şi ANAF-ului.

ANPC are o serie de probleme punctuale în unele benzinării. Au prezentat rezultatele lor, noi ne uităm la ansamblu, la ceea ce fac companiile, dar nu ne uităm la o staţie de benzină, ci la comportamentul companiilor. Nu am acum un rezultat pe care să vi-l pot comunica… Momentan monitorizăm piaţa, strângem date, nu am aplicat o sancţiune“, a declarat Bogdan Chiriţoiu.