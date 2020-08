Presupusul ucigaș al româncei din Italia dă înapoi: ”Eram drogat când am recunoscut crima”

Presupusul criminal al româncei ucise în octombrie 2015 în Italia, neagă faptul că ar fi omorât-o pe femeie, la numai 24 de ore după ce și-a mărturisit crima: „Nu am fost cel care a ucis-o, când am mărturisit eram sub influența drogurilor”.