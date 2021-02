Preşedintele Salvaţi Copiii România, semnal de alarmă. Gabriela Alexandrescu a atras atenţia, marţi, despre numărul mare de sarcini în rândul adolescentelor din ţara noastră.

„Ne exprimăm îngrijorarea cu privire la numărul mare de sarcini care continuă să fie la nivelul fetelor sub 15 ani şi la nivelul celor sub 19 ani. Din totalul naşterilor în 2019, aproape 750 provin de la mame cu vârsta sub 15 ani. Şi aproape 18.000 de naşteri la mame cu vârsta între 15 şi 19 ani. La capitolul sub 15 ani ocupăm primul loc în Europa”, a declarat Alexandrescu.

Preşedintele Salvaţi Copiii România, semnal de alarmă: „Patru din 10 adolescente sunt însărcinate”

În România se înregistrează 40% dintre sarcinile din UE la fete sub 15 ani. Şi 23% dintre cele la nivel european în rândul fetelor sub 19 ani. Olanda, Danemarca şi Finlanda nu au mame minore, a mai subliniat Gabriela Alexandrescu.

Zonele cu cele mai multe mame adolescente sub 19 ani sunt: Bihor, Suceava, Iaşi, Vaslui, Bacău, Mureş, Braşov, Prahova, Dâmboviţa. Un număr important sunt şi în Dolj, Călăraşi, Constanţa şi Bucureştiul, iar în Mureş, Dolj, Braşov, Iaşi.

În Bacău se înregistrează cele mai multe fete sub 15 ani care au copii

Pe lista judeţelor cu cele mai puţine mame adolescente se regăsesc Brăila, Mehedinţi, Caraş-Severin, Gorj şi Tulcea.

România se menţine pe primele locuri din UE la mortalitate infantilă, printre cauze numărându-se naşterile premature care au legătură cu vârsta prea mică sau prea înaintată a mamei.

„Patru din 10 adolescente care devin mame au născut prematur şi foarte multe dintre aceste adolescente nu au avut nicio legătură cu serviciile publice de asistenţă socială sau nu sunt înscrise la medicul de familie”, a afirmat Gabriela Alexandrescu.

Preşedintele Salvaţi Copiii România, semnal de alarmă: 100.000 mame la sfârşitul lunii martie

„Suntem preocupaţi cum putem ajunge cu informaţia către mămici. Vom ajunge la 100.000 mame la sfârşitul lunii martie, prin 74 de maternităţi. Prin această campanie şi program, acoperim nevoia de educaţie medicală pe care mamele trebuie să o primească.

Ne-am gândit să dezvoltăm un program-pilot de informare prin intermediul unor sisteme video în maternităţi. Am început cu maternităţile din centrele universitare”, a declarat Gabriela Alexandrescu.

Totodată, Salvaţi Copiii a dezvoltat în ultimii 3 ani programe în şcolile din România, care au cuprins 83.000 de copii, pe tema educaţiei pentru sănătate, care includ şi un modul de educaţie sexuală, relatează Agerpres.