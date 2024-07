Actualitate Președintele american care a avut limuzina unui mafiot. Foto







SUA. Un președinte american a avut limuzina unui mafiot! Cum a ajuns celebrul automobil să facă parte din suita unui lider de la Casa Albă.

Fără îndoială, tentative de asasinat în SUA au existat și înainte de lichidarea lui Abraham Lincoln. Andrew Jackson prin 1835 ar fi fost vizat de un american care se dădea drept rege medieval britanic - Richard al III-lea. Jackson nu a fost nimerit de cele două gloanțe, ba mai mult, l-a și pocnit cu bastonul pe atentatorul care a fost trimis la închisoare.

Cei doi Roosevelt, ținte ale unor atentate

Theodore Roosevelt, „Teddy Bear” a fost un pasionat scriitor și vânător. Apare pe Muntele Rushmore, um Memorial American din Dakota de Sud. La 14 octombrie 1912, un fost patron de cârciumă - saloon- a tras în direcția fostului președinte american (care a avut 2 mandate între 1901 și 1909) care se afla în campanie electorală pentru alegerile din 1912. Era toamnă, Theodore Roosevelt era îmbrăcat gros. În plus, la inimă, avea în buzunar foile unui discurs, cicra 40-50 de foi de notes (un fel de format A5 de azi, ) pe care urma să îl susțină.

Nu a scos toate foile de la început de aceea gloanțele trase spre inimă au avut impactul atenuat, Roosevelt nici nu a simțit că sângera, a ținut discursul, abia apoi simțindu-se slăbit a fost dus la spital. A supraviețuit deși a pierdut sânge. A mai trăit până la moartea sa, la 6 ianuarie 1919, dar nu a câștigat alegerile din 1912.

Nepotul lui, Franklin Delano Roosevelt (Eleanor soția lui FD Roosevelt era tot nepoata lui Teddy Bear Roosevelt, FD și Eleanor fiind veri de gradul V) a condus SUA din 1933 până în 1945. În 15 februarie 1933, când era la Chicago, președintele ales Roosevelt a fost ținta unui atentat. El a scăpat dar gloanțele l-au atins pe Anton Cermak, primarul orașului Chicago care a murit la 29 martie 1933 din cauza rănilor provocate.

Un președinte american și o limuzină blindată. Cui aparținuse?

Orașul Chicago fusese orașul Prohibiției, contrabandei cu alcool și al marilor crime. Era ceea ce am numi azi un fel de Gangstas Town, orașul gangsterilor italieni, irlandezi, olandezi, imigranți în general. Alfonso Capone, Scarface, născut la finalul secolului XIX, în 1899 a fost regele crimei organizate de acolo.

Al Capone a fost nu doar un maestru al crimei, mituirilor, contrabandei, a fost și un promotor a ceea ce am numi astăzi servicii de protecție și pază. Practic, a fost primul particular care și-a comandat o limuzină blindată. A costat atunci peste 35 000 dolari. Mașina a fost produsă de Cadillac și era model Sedan de tip V-8, de culoare verde. Sub capotă avea un motor de 90 cai putere iar mașina cântărea 1370 kg. Geamurile aveau grosimea de 25 cm.Dispunea de stație radio, deci era vârf de gamă. Al Capone a folosit-o până la condamnarea sa din 17 octombrie 1931.

Mașina a stat confiscată de către IRS și FBI până la momentul atentatului din februarie 1933, asupra președintelui Franklin Delano Roosevelt, când faimosul Cadillac a intrat în serviciul Casei Albe. S-a afirmat că Președintele Roosevelt s-a urcat cel puțin o dată în mașină, într-o deplasare la Atlanta, Georgia, când serviciile secrete aflaseră că era posibil să se organizeze un alt atentat contra lui Roosevelt.Al Capone a fost eliberat condiționat și a murit în 1947, la vila sa din Florida, cu creierul distrus de sifilis terțiar. FD Roosevelt murise la 12 aprilie 1945.

Un președinte american care a reașezat America pe linia de plutire

Franklin Delano Roosevelt a fost politicianul care a dat curs noii linii de dezvoltare a SUA, numită New Deal. A fost cel care a implicat SUA în Al Doilea Război Mondial și a lăsat republica federală la moartea sa în postura de superputere aflată la debut. Franklin Delano Roosevelt a avut trei mandate succesive, un record în politica americană.

Atentatul din februarie 1933 asupra lui a revoluționat practic sistemul de protecție prezidențial. Dar cum Guvernul federal nu era la curent cu nouățile tehnice, primul automobil blindat al unui șef de stat din istorie (trăsură blindată avusese și Napoleon al III-lea, aceasta salvându-i viața în 14 ianuarie 1858, când Felice Orsini, în fața Operei din Paris a aruncat două bombe sub trăsură, blindajul de oțel făcând ca doar caii și vizitii să fie loviți de schije) fiind folosit după ce fusese sechestrat de la un mafiot. Prin 2020, se spune că mașina s-ar fi vândut la licitație cu 500 ooo dolari, deși a fost evaluată inițial între 750 000 și 1 milion de dolari.