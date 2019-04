Preot, amețit la volan, implicat în accident rutier, la Constanța

Un bărbat, de 50 de ani, a rămas fără carnetul de conducere și s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și vătămare corporală din culpă după ce a intrat cu mașina în gardul unui localnic din Negru Vodă, peste drum de poliție.





Pompierii au fost alertați, în jurul orei 14:00, să intervină pentru asigurare măsuri PSI în urma unui accident rutier care a avut loc în orașul Negru Vodă. Potrivit ISU Dobrogea, la accident au intervenit cinci pompieri cu o autospecială din cadrul Gărzii de Intervenție Chirnogeni. Militarii au deconectat bornele bateriei autoturismului. Pacientul a fost asistat de echipajul unei ambulanțe SAJ.

Din spusele polițiștilor, bărbatul, de 50 de ani, a condus un autoturism, pe DN38, dinspre Comana către Negru Vodă. La un moment dat, ajungând în dreptul sediului Poliției Negru Vodă, a pierdut controlul asupra direcției și a intrat în coliziune cu gardul unei case de peste drum de Poliție. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto, care se afla singur în mașină.

Șoferul, despre care martorii spun că este preotul unei mănăstiri din apropiere, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv, 0,33 mg/l alcool pur in aerul expirat. În autoturism a fost găsită o sticlă cu vin roșu, pe jumătate goală. Polițiștii au întocmit, pe numele lui, doar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și vătămare corporală din culpă. I-a fost suspendat și permisul, nu mai are dreptul de a conduce pe drumurile publice.

