Referitor la problemele semnalate în raportul GRECO, Premierul Viorica Dăncilă a declarat, la DC News, că ,,aceste lucruri trebuie lămurite de magistraţi” . Tot ea a susținut și că ,,justiţia trebuie înfăptuită de cei din sistemul judiciar şi nu de preşedintele României, premierul României sau alte forţe politice.” Reluând polemica pe care o are cu Președintele, ea a mai afirmat: ,,Aici am văzut o dublă măsură, că tot vorbeam de dublu standard, inclusiv din partea domnului preşedinte Iohannis. Pe de o parte, un referendum care precizează că nu avem voie să dăm ordonanţe de urgenţă, nu avem voie să intervenim în justiţie, ceea ce este corect, pe de altă parte, ne cere să intervenim în justiţie. Deci, eu nu cred că justiţia se face după modul în care avantajează sau dezavantajează o persoană, indiferent de ce funcţie ocupă în statul român. În al doilea rând, Raportul GRECO este raportat la luna martie. Deci, înainte de referendum. Am văzut că domnul preşedinte face referiri la referendumul din 26 mai. Mai mult decât atât, am văzut că este o dezbatere foarte mare între judecători şi procurori, între magistraţi. Eu cred că aceste lucruri trebuie lămurite de magistraţi şi ar trebui luat exemplul Olandei, care a trimis o scrisoare la GRECO şi a spus că atunci când va exista un consens între magistraţi va veni cu precizările legate de GRECO.” În acest context, Premierul României a adăugat că există 14 state europene, printre care Franţa, Germania, Olanda, care ,,nu au pus în practică tot ce scrie Raportul GRECO, motivând foarte bine acele puncte. Eu cred că aşa trebuie să procedăm şi noi, dacă, într-adevăr, vrem şi nu avem o dublă măsură, cum ne convine, referitoare la justiţie, trebuie să existe un consens în justiţie şi pe urmă să luăm o măsură. Dar am văzut că părerile sunt împărţite şi cred că justiţia trebuie înfăptuită de cei din sistemul judiciar şi nu de preşedintele României, premierul României sau alte forţe politice.” Aceste afirmații vin la scurt timp în urma publicării a două rapoarte GRECO deosebit de critice.

