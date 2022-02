Premierul Ciucă, interviu exploziv! Promisiune făcută către Republica Moldova

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că România va accelera proiectele care garantează siguranță energetică a Republicii Moldova şi va fi construit un depozit de stocare a gazelor naturale pentru vecinii noştri și, totodată, va continuă procesul de interconectare a rețelelor electrice. S-a vorbit şi despre acorduri pentru un nou pod la Ungheni, asistență financiară de 100 de milioane de euro și tarife reduse la convorbirile în roaming care vor fi semnate vineri, la ședința comună din Chișinău.

„Tot ceea ce facem, facem pentru că ne pasă şi ne dorim să sprijinim foarte mult guvernul, iar prin guvern, să sprijinim cetăţenii Republicii Moldova, ţinând cont că este o perioadă dificilă, cu provocări şi greutăţi atât pentru cetăţeni, cât şi pentru instituţiile statului. Ne pasă şi vom face tot ceea ce ne stă în putinţă pentru a-i sprijini pe parcursul lor european pentru că din momentul în care Romania a fost acceptată ca stat membru cu drepturi depline în Uniunea Europeana, produsul intern brut a crescut de trei ori, iar produsul intern brut pe cap de locuitor a crescut de patru ori.

Tot ceea ce putem să spunem este că: dacă noi am reuşit să avem un parcurs şi să dobândim beneficii din statutul de membru al UE, atunci este rândul nostru să oferim sprijin şi să ajutăm cât de mult putem, astfel încât şi Republica Moldova să aibă un parcurs cât se poate de coerent şi să poată să beneficieze la rândul lor de ceea ce poate însemna statutul de partener şi în viitor, membru cu drepturi depline al Uniunii Europene”, a declarat premierul Nicolae Ciucă.

Eveniment major la Chișinău între Guvernul României şi al Republicii Moldova

Mâine, 11 februarie, la Chişinău, Guvernul României şi al Republicii Moldova vor discuta într-o şedinţă comună despre acordurile dintre cele două state.

„Este o şedinţă care am convenit că trebuie să aibă loc, ţinând cont de faptul că s-au acumulat mai multe subiecte concretizate în linii de sprijin, la nivel de ministere de linie şi în felul acesta, prin şedinţa comună, vom avea o serie întreagă de acorduri care va fi semnată de miniştrii de linie şi în felul acesta vom concretiza toate aceste demersuri”, a mai spus premierul.

„Prima discuţie pe care am avut-o cu doamna Gavriliţa când a ajuns la Bucureşti a fost: Mi-aş dori să avem o linie de cale ferată rapidă dintre Chişinău şi Bucureşti. Acesta a fost momentul în care am început conversaţia după care am concretizat în elemente pe care într-adevar putem să le facem împreună şi aici discutăm despre podul de frontieră de peste Prut care leagă România cu localitatea Ungheni din Republica Moldova şi desigur consolidarea podului de la Galaţi la Giurgiuleşti.

Premierul Nicolae Ciucă, despre respectarea dorinţei Republicii Moldova cu privire la neutralitatea constituțională

Dincolo de partea de infrastructură rutieră, cred că este foarte important să discutăm despre asigurarea de alternative pentru aprovizionarea cu gaze şi energie electrică, interconectarea între România şi Republica Moldova care pe reţeaua de gaze deja s-a realizat. La discuţiile pe care le-am avut cu doamna Gavriliţa am stabilit identificarea unei soluţii pentru realizarea unui depozit de gaze pentru Republica Moldova în România şi vă pot spune că acest lucru poate să se întâmple pentru că avem deja discuţii în ceea ce priveşte sporirea capabilităţilor de aprovizionare cu gaz pe coridorul vertical Grecia-Bulgaria-România”, a mai declarat premierul României, Nicolae Ciucă.

„Trebuie să respectăm decizia Republicii Moldova, care se înscrie foarte clar în neutralitatea constituțională. Și partea aceasta de sprijin pe domeniul securitar, pe domeniul apărării s-a derulat până acum, se va derula și în continuare, vor fi semnate acorduri și între ministrul Apărării din România și R. Moldova, ele vor viza programe de asistență de consiliere, de instruire în comun, sprijin în ceea ce privește partea aceasta a capacităților de securitate cibernetică de a putea să facă față amenințărilor hibride.

Iată că sunt domenii de colaborare, sunt domenii în care putem să sprijinim opțiunea prin care Republica Moldova poate să-și întărească capacitatea proprie de apărare, beneficiind și de sprijinul pe care îl acordă UE partenerilor. Iar Republica Moldova este un partener al Uniunii Europene”, a concluzionat premierul la TVR.