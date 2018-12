Premieră la TVR. Doi tineri au câştigat sezonului 3 „Vedeta populară”

Premieră la televiziune. Mihai Teacă și Vlăduț Sărmaș sunt câștigătorii show-ului de folclor de la TVR 1, „Vedeta Populară”.





Marele premiu - 100.000 de lei, în finala prezentată de Iuliana Tudor duminică, 22 decembrie.

Emotii mari, lacrimi și o premieră în finala „Vedeta populară” de la TVR 1: juriul, format din Grigore Leşe, Elise Stan, Niculina Stoican, Cornelia Rednic și Mircea Dinescu, a ales duminică seară doi câștigători la finalul sezonului 3 Vedeta populară, neputându-i departaja pe cei doi tineri finaliști, amândoi interpeți excepționali. Mihai Teacă, din Brașov și Vlăduț Sărmaș, din Bistrița Năsăud au primit amândoi titlul de „Vedeta populară” şi împart Marele premiu de 100.000 de lei, câștigat aseară în finala prezentată de Iuliana Tudor la TVR 1.

Mihai Teacă, din Brașov, are 19 ani și studiază ca tenor şi pianist, dar cântă „fin şi sfâşietor” la clarinet şi la fluier. Este îndrăgostit de muzica populară, pe care o cântă cu mult drag. „Da, a dat roade munca mea și tot efortul depus până am ajuns aici!”, a declarat mulțumit Mihai Teacă la finalul concursului. „E superb! Mă bucur foarte tare că am câștigat trofeul Vedeta populară. Mă bucur că l-am câștigat, dar și mai mult mă bucur că l-am câștigat împreună cu Mihai!”, a completat Vlăduț Sărmaș, bistrițeanul în vârstă de 20 de ani, student la secția canto a clasic a facultății de muzică din Cluj.

Grigore Leşe a făcut cunoscut numele câştigătorilor sezonului al treilea „Vedeta populară”, considerându-i doi interpreți excepționali, oferindu-i lui Mihai Teacă și fluierul său, promis brașoveanului încă din etapele de început ale concursului. Câștigătorul Mihai Teacă vine din Făgăraş şi este urmaşul unui fost lăutar. În joacă, micul Mihai a descoperit întâi o orgă, apoi a început să cânte şi din voce. De pe la 12 ani. muzica populară l-a atras întâi prin mesajul textelor. Îi plăcea veselia pe care o transmiteau unele cântece. A continuat cu muzica clasică. Acum studiază ca tenor şi, în paralel, ca pianist. Şi, pentru că muzica populară este în sufletul lui, cântă şi la clarinet, dar numai folclor. Mihai Teacă a reprezentat cu cinste Braşovul în finala „Vedeta populară” de la TVR 1, devenind câștigător al sezonului 3.

Cel de-al doilea câștigător al sezonului 3 are 20 de ani şi este student la secţia de canto clasic a facultăţii de muzică din Cluj Napoca. Vlăduţ Sărmaş este pasionat de tot ce înseamnă folclor, aşa că s-a hotărât să înveţe să facă opinci. Pentru asta, a apelat la ajutorul Lelei Floare, ultima opincăreasă din Bistriţa Năsăud. După experienţa din sezonul 2 la Vedeta populară (a participat și atunci, dar nu s-a calificat în finală), Vlăduţ Sărmaş a căpătat mai multă încredere în sine, iar dragostea pentru folclor şi ambiţia l-au adus din nou în studioul în care interpreţi amatori de muzică populară luptă să devină Vedeta populară. Vlăduţ iubeşte muzica de când era mic şi îi cânta bunica, omul pe care-l iubea cel mai mult pe lume. Şi omul datorită căruia și-a dorit să meargă mai departe. În finala Vedeta populară, Vlăduţ Sărmaş a reprezentat judeţul Bistriţa Năsăud.

Duminică seară, Mihai Teacă și Vlăduț Sărmaș au concurat alături de alte trei tinere Andreea Ghiţiu din Maramureş, Alexandra Dan din Suceava şi Raluca Radu din Vaslui, care au ajuns în ultima etapă a celui mai important talent-show de muzică populară dintre cei 45 de artişti care au pornit în această aventură îndrăzneaţă în octombrie. Pe locul al treilea, în finala sezonului 3 Vedeta populară, s-a clasat Raluca Radu, concurenta din Vaslui care a declarat că e mândră de experiența și evoluția ei de la Vedeta populară: „Chiar dacă nu am câștigat, eu cred că aceasta a fost seara mea”.

