Coordonatorul Centrului de Transplant Renal, prof univ dr Adrian Covic, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută marţi. că în cazul unei tinere din Iaşi a fost folosită în premieră o metodă de scădere a sistemului imunitar pentru ca organismul să nu respingă rinichiul donat de mama sa.

„Transplantul renal presupune întotdeauna o compatibilitate între donator şi primitor. După ce se realizează acest pas obligatoriu, se verifică imediat dacă nu există un risc major de respingere a rinichiului transplantat. Această analiză, cross match, făcută şi de noi la laboratorul de imunologie, este absolut obligatorie şi decisivă. Când există un cross match pozitiv nu poţi merge mai departe pentru că există risc mare de respingere, în unele cazuri supra-acut. Vorbim despre o tânără cu insuficienţă renală care a avut în familie numeroşi candidaţi care s-au oferit să doneze. Surpriza a fost neplăcută pentru ea întrucât s-a constatat de mai multe ori un cross match pozitiv. Varianta în această situaţie era cu totul nefericită pentru că dacă există un cross match pozitiv de la o rudă, practic o rudă are foarte multe similitudini imunologice, intuitiv, şi de la un necunoscut acest fapt ar fi fost mai amplificat. Deci, tânăra ar fi fost condamnată, eufemistic vorbind, la dializă pentru toată viaţa”, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă Adrian Covic, coordonatorul Centrului de Transplant Renal Iaşi.

Potrivit sursei citate, medicii de la Spitalul Dr.C.I Parhon au decis să iniţieze o procedură de desensibilizare a sistemului imunitar pentru a putea efectua transplantul renal.

„Asta înseamnă că înainte cu o săptămână de transplantul programat am internat tânăra şi am iniţiat un program intensiv de dializă specială numit plasmafereză, o dată la câteva zile, în număr de patru, care au îndepărtat toţi anticorpii preformaţi şi care ar fi putut duce la respingerea supra-acută a rinichiului. A fost iniţiat un tratament special de imunosupresie de reducere a imunităţii înainte de transplant, fapt care în general poate pune probleme pentru că poate creşte riscul infecţios perioperator, fapt care pune o presiune şi mai mare pe echipa medicală, şi echipa post operatorie. Pacienta a fost perfuzată cu soluţie de imunoglobuline care să modifice şi ele recunoaşterea complexă a insultelor antigenelor, cum spunem noi la aceste situaţii. S-a testat, nu s-a făcut un experiment, există astfel de programe. Noi am făcut o sinteză a experienţei avute în străinătate şi am testat înainte această compatibilitate şi cross match după o săptămână. A fost evidentă o reducere semnificativă, nu a fost o dispariţie completă, a cross match-ului. Am ajuns la un cross match care era aproape nedetectabil, aproape negativ, dar nu era negativ, s-a prezentat familiei situaţia, şi s-a mers mai departe. Au fost luate toate măsurile, nu au apărut infecţii intraspitaliceşti, riscuri perioperatorii, transplantul s-a desfăşurat cu bine. Suntem la o săptămână de la această intervenţie deosebită şi dificilă. Pacienta este cu funcţie renală normală, este bine. Probabil că va pleca în următoarele trei – patru zile”, a declarat prof univ dr Adrian Covic.

El a adăugat că această metodă care reprezintă o noutate pentru spitalul ieşean deschide posibilităţi şi pentru alte cazuri cu o compatibilitate relativă.

„Este o noutate pentru că deschide posibilitatea efectuării unor astfel de proceduri şi în cazurile în care există o incompatibilitate relativă, un cross match la limită. Permanent avem candidaţi pentru transplant, dar care sunt respinşi pentru că acest cross match este incert, negativ, mai puţin pozitiv. Probabil că vom extinde această procedură şi în cazul altor pacienţi. Noi am făcut pentru prima dată această procedură în activitatea noastră de transplant. După ştiinţa noastră este şi o premieră naţională. Este important ca lumea să doneze. Sunt nenumărate familii mari din Moldova la care dorinţa de a dona rudelor lor nu este aceeaşi ca peste tot în Europa. Donarea de la cadavru nu este întodeauna aşa cum ne dorim, este în valuri. Anul acesta, din varii motive, este un an prost, sunt puţine recoltări la nivel naţional, puţine şi în zona noastră. De aceea pacienţi tineri sunt în continuare nevoiţi să meargă la dializă. Sigur, cu rezultate bune, dar nu cu o viaţă la fel de bună”, a mai menţionat prof univ dr Adrian Covic.

