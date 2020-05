Povestea poemului „Riga Crypto și lapona Enigel”. Ideea născută dintr-un vis eteric

Toți cei care am trecut prin școală am citit poemul lui Ion Barbu, i-am învățat versurile, am fost fascinați de ele și am încercat să descifrăm mesajul pe care a vrut să-l transmită poetul Ion Barbu – matematicianul Dan Barbilian. Unii am reușit să găsim propria interpretare, alții ne-am mulțumumit să ni le însușim pe cele pe care ni le-au oferit alții. Cei care i-au analizat opera s-au întrecut în a găsi alte și alte sensuri poeziilor sale, citindu-le și recitindu-le în diferite note și chei.