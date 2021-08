În ziua de astăzi, nici măcar cerul nu mai este o limită atunci când vorbim de domeniul digital și de ce se poate crea cu ajutorul său. Astăzi o să v-o prezentăm pe Alina Anton, o tânără cu spirit de antreprenor, care s-a decis să ducă la capăt un vis de-al tatălui său.

Este vorba despre o platformă care poate schimba lumea, care le poate oferi celor dezavantajați ajutor și care poate transforma acțiunile caritabile într-un joc foarte interesant. Și cum suntem în anul 2021 nu putem vorbi despre un proiect de ultimă oră fără blockchain sau tokenizare, aceste două aspecte făcând parte din platforma „Give an Angel”.

Entuziasmul Alinei se simte încă din primele momente de când vorbește despre proiectul Give an Angel. Principala misiune a platformei este de a crea o punte digitală între oamenii care pot să ajute și cei care au nevoie de ajutor printr-un sistem similar binelor cunoscute pagini de social media. În trecut, ea a mai făcut voluntariat pentru Salvați Copii, implicându-se în strângerea de fonduri pentru tinerii care suferă de leucemie. O altă experiență foarte interesantă despre care ne-a povestit a fost și voluntariatul pentru Fundația ICAR, un ONG care ajută refugiații să se adapteze în România.

Alina Anton și-a luat bacalaureatul la Liceul „Sfântul Sava” din București în anul 2013. Până în clasa a XI-a își imagina că o să devină doctor, motiv pentru care începuse din timp meditațiile la chimie și biologie. Fiind la un profil de informatică intensiv s-a gândit că aceasta este modalitatea prin care putea scăpa de programare. Până la urmă, planul cu medicina a căzut, și după finalizarea liceului s-a înscris la UCL – University College London, specializarea Science in Information Management for Business (n.r. IT și Management).

