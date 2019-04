Nicio poveste după povești hedoniste. 50 de ani de cicatrici. Reporter de Cursă Lungă

Nu știu dacă am fost și sunt un aventurier, chit că întodeauna am sărit cu capul înainte, fără plasă de siguranță. Asta o pot spune doar alții despre mine.





Am luat un „metru” de croitorie și m-am uitat lung la el. 50 e fix la jumătate, „Da’ câți ajung la măcar 70 de ani, în meseria asta care te mănâncă de viu? Cât a mai rămas? Cinci, zece, cinșpe, douăzeci sau, cu ajutorul lu’ Yahve, Allah, Buddha și Dumnezeu, sau „Ucigă-l toaca”, după caz, ajungem și noi la etatea lu’ Șora sau a lu’ Bălăceanu-Stolnici. Chit că ăștia n-au mâncat conserve de fasole cu ceapă și n-au băut cocârț, că le puțea gura și le era teamă de flatulențe.

Acu’, că mâine tocmai vizitez acest „triplex confinius” – borna celor trei hotare – cred că e momentul unui bilanț provizoriu. Un fel de dare de seamă către mine însumi. Ce făcui, în principal, și ce regrete am pentru ce nu făcui. Spusei de trei hotare că, în jumătatea de secol de când fac umbră pământului, mai mult sau mai puțin degeaba, avusei trei cumpene. Situații nasoale cărora a trebuit să le fac față.

Dalles ’89, prima cumpănă

Trec peste copilăria și adolescența mea, traumatizante ambele, că am mai vorbit despre guguștiucii pe care, când îi aud, mă ia pe șiră, ca atunci când auzeam că bagă cheia în broască genitorul meu masculin. Am mai scris despre asta.

Primul șoc cu viața adevărată, dură, foarte crudă și nemiloasă a fost când m-a luat în Armată. Am cunoscut acolo, în toamna lu’ ’89, umilința. Și nu e vorba de privațiuni și servituți, că eram obișnuit cu astea din școala de marină. Ci de răutate și abjecție. N-a contat prea mult, că aveam pielea deja tăbăcită. Evenimentul crucial, prima cumpănă, a venit pe 21 decembrie 1989 când compania mea a fost dizlocată la Inter, exact în fața celebrei baricade. Am mai scris și despre asta, da’ merită să mai spun o dată că eu împreună cu un camarad am încărcat morții de la Dalles într-o dubă. Apoi, am fost trimiși la Radio.

S-a tras asupra mea. Habar n-am de către cine, da’ bănuiesc că au fost tot răcani de-ai noștri. Am tras și io, la ordin, și am omorât un motan gras. Șocul m-a pleznit luni mai târziu, prin martie. Da’ nu de la mâță, ci de la morții de la Dalles care mă bântuiau.

Paznicul de far și paradoxul

Lăsat la vatră, în toamna lu’ ’90, m-am făcut paznic la farul din capul digului de nord al portului Constanța. Cea mai romantică și plictisitoare meserie din lume. Doi ani am păzit un bec și am lâncezit în propria-mi lene. Pescuiam și vindeam, primăvara și toamna, zeci de kile de pește în piață, la prima oră. Am dat examen la Filologie și am picat la limită, că mă făcusem muci înainte de ultimul examen cu o gagică pe care o iubeam mult de tot, da’ și ea îmi iubea prietenii, că era tare curioasă. A fost prima mea iubire, cum numa’ la douăj’ de ani se întâmplă. Până astăzi am cunoscut în cele mai mărunte amănunte anatomice mai multe duzini de femei, da’ numa’ pe două le-am iubit cu adevărat. De restul am fost doar îndrăgostit sau le-am plătit.

Cu bani, evident, că erau curve cinstite, nu ca altele. Le-am iubit doar pe asta pe care am pomenit-o și pe cea care mi-a devenit soție și care m-a lăsat definitiv după ce ne-am dăruit unul altuia cei mai frumoși ani. Nasol a fost că și-a ales momentul să se sublimeze din viața mea fix când rămăsesem fără job și mai și împlinisem 40 de ani. Mi-am tratat depresia, ani de zile, cu votcă și BlackJack, prin cazinouri, de mă știau toți crupierii din București. Culmea, câștigam mai bine atunci, din gambling, decât acum ca reporter angajat cu carte de muncă. Un paradox. Garabet Ibrăileanu spunea că paradoxul este cuvântul cu care imbecilii numesc adevărul. N-a greșit.

No risk, no fun!

Partea a doua vieții mele a început în 1992, când, după ce mi-am făcut niscaiva costume la comandă, și mi-am luat mai multe perechi de pantofi, o duzină de cămăși și tot atâtea cravate, m-am întors în Cotroceni, unde m-am născut și am copilărit, parțial. Intrasem la două facultăți și vroiam fiu reporter. Am reușit, în doar o lună, să debutez în presă, la Expresul lu’ Nistorescu și, după încă patru, eram reporter, cu acte în regulă, la Evenimentul zilei. Nu-ș cum dracu’ s-a făcut, da’ fo patru ani am fost reporter de viață mondenă.

Ce poate fi mai tentant pentru un puști cordit de 23-27 de ani? Să colinzi noaptea crâșme și discoteci de lux, să bei și să mănânci moca și să-ți vezi a doua zi semnătura în ziar pe articolele scrise, de cele mai multe ori, pe colțul mesei. Am devenit, dintr-un puturos congenital, o haimana boemă cu lozinca: „No risk, no fun!”. O mai păstrez, da’ cu o anume moderație, și astăzi.

Vraja mării

