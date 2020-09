Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat luni, la Oradea, la întâlnirea cu candidaţii bihoreni, că ar vrea ca şi preşedintele Iohannis să înceapă un proiect major ca să aibă şi el ce inaugura după alegerile din 2024.

„Am văzut că domnul Iohannis are o pasiune: inaugurează tot ce am început eu. Şi nu pot să-mi doresc altceva decât ca domnul Iohannis să înceapă şi el ceva, un proiect major, ca să pot să-l inaugurez eu după 2024. Dar, din păcate, cu domnul Iohannis am inaugurat împreună autostrada aceea de la Sibiu la Deva, care după aceea, când s-a prăbuşit, am prăbuşit-o numai eu. S-a reparat, merge toată lumea pe ea.

Mă bucur că am făcut metroul Bucureşti, pentru că domnul Iohannis, probabil, nu mergea cu metroul la Sibiu şi a avut ocazia să vadă şi el cum arată un metrou”, a declarat, în cadrul întâlnirii publice, Victor Ponta, organizată în amfiteatrul Cetăţii Oradea, conform Agerpres.

Pro România, o alternativă la cele două partide vechi

Victor Ponta a precizat, că în aceste alegeri locale, Pro România este o alternativă la cele două partide vechi, care, de 30 de ani, conduc România în diverse forme şi formule.

„Sunt destul de mulţi oameni care spun că nu mai vor să voteze cu PSD-ul, în niciun caz, dar, din păcate, am constatat în ultimul an că şi PNL-ul are aceleaşi defecte. Şi atunci trebuie să existe o alternativă. USR-ul a pornit aşa ca partidul care o să revoluţioneze, o să lupte, s-au predat. Cred că cei de la USR stau în fiecare seară şi îşi fac cărţi de vizită cum o să fie ei în guvern cu PNL-ul.

Cu Pro România am dorit să construim o alternativă la cele două partide vechi, care de 30 de ani, conduc România în diverse forme şi formule. Fac o paranteză: povestea cu PSD-l că conduce de 30 de ani e o păcăleală, evident. Oricine care ştie matematică şi a trăit în România ştie că PSD-ul şi PNL-ul conduc de 30 de ani, că se numea PDL, că… Dacă adunăm mandatele domnului Băsescu, ale domnului Constantinescu şi ale domnului Iohannis, cam 20 de ani sunt din PNL, PNL-PDL”, a spus Ponta.