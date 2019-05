Ponta îl distruge pe Dragnea. A dezvăluit tactica PSD pentru a câștiga alegerile

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, marţi, la Brăila, că speră ca liderul PSD, Liviu Dragnea, să renunţe la ideea organizării mitingului PSD de la Iaşi, programat pe data de 9 mai, de Ziua Europei. Fostul premier consideră că ar fi „un miting contra Europei”.





„Sper ca Dragnea să renunţe la ideea asta idioată, cu miting împotriva Europei făcut la Iaşi, în timp ce liderii europeni sunt la Sibiu. O tâmpenie mai mare nu am auzit niciodată şi ceva mai rău pentru România.Tu faci Moldova contra Transilvania? Tu faci România contra Europa? Sper, sincer, să renunţe, să îl doară spatele, să meargă cu Irina la cumpărături, să facă altceva, să nu facă miting împotriva Europei pe 9 mai, pentru că pe 9 mai trebuie să sărbătorim Ziua Europei şi noi suntem Europeni. Eu pe 9 mai sunt la Sibiu şi vreau să mă simt foarte european.”, a declarat Ponta, conform Agerpres.

Fostul premier a declarat că acesta este un moment potrivit pentru ca românii să arate că sunt un popor civilizat, educat şi să transmită un mesaj de unitate internă.

„Eu cred că ar trebui să arătăm în faţa Europei că putem să fim civilizaţi, educaţi, să ne gândim. Nu am înţeles nici de ce domnul Iohannis nu a putut să o cheme pe doamna Dăncilă, nu o iubesc şi nu am reevaluat-o pe doamna Dăncilă, dar vorbesc de preşedinte, prim-ministru. Pentru România ar fi fost un mesaj bun să arătăm că lăsăm bătăliile interne deoparte şi, în faţa liderilor europeni, putem să fim toţi, cum am fost în ianuarie la Ateneu.”, a spus Ponta.

Victor Ponta a declarat că PSD îl ține ascuns pe Liviu Dragnea pentru a nu scădea și mai mult în sondaje.

„Orice partid are o locomotivă cu care merge în alegeri, domnul Dragnea este orice altceva, dar numai locomotivă nu, este o ghiulea de piciorul PSD. PSD-iştii îl ţin ascuns în campania electorală. PSD-ul nu a mai scăzut de zece zile în sondaje, de când a dispărut Dragnea. Acum, dacă apare din nou, va scădea iar. Dragnea nici nu s-a pus pe listă, nici nu apare, nici nu vorbeşte despre alegerile europarlamentare. E o tactică să-l ascunzi pe Dragnea, pentru că e o ghiulea de piciorul oricărui partid. Nu e nouă tactica asta. Şi în 2016, candidaţii PSD la primării spuneau: vă rugăm să veniţi dvs., pentru că sperăm să nu vină Dragnea, că dacă vine Dragnea, pierdem voturi. Vă daţi seama că în 2019 e mult mai rău. Dacă vrei să piardă un primar alegerile, îi faci afişe cu Dragnea.”, a comentat Ponta.

Fostul premier Mihai Tudose, vicepreşedinte al Pro România, a spus că deşi liderul PSD nu mai este vizibil, este însă în spate la tot ce se întâmplă la Guvern şi în PSD.

„A dispărut doar vizibil. E ca un virus, nu îl vezi, dar te mănâncă din interior. E în spate la tot ceea ce se întâmplă, la Guvern, la PSD, la atacuri mizerabile prin presă. E acolo, nu îl vedem, dar îl simţim.”, a afirmat Tudose.

Victor Ponta a fost prezent marţi, în Brăila, judeţ care reprezintă, potrivit declaraţiei acestuia, „principalul bastion al Pro România”.

„Sper că va fi pe primul loc ca număr de voturi; de aici, de la Brăila, se dă un semnal puternic în România.”, a mai spus liderul Pro România.

Mihai Tudose, candidat la alegerile europarlamentare, a făcut public pe 24 aprilie, că zece primari din Brăila, între care şapte ai PSD, unul al ALDE, unul al PNL şi unul independent, şi-au exprimat în scris susţinerea faţă de Pro România şi candidatul Mihai Tudose.

