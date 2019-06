Ponta aruncă bomba. Ce a vorbit, de fapt, cu Barna la Bruxelles. „Eu mă aşteptam să facă politică altfel.”

Victor Ponta, preşedintele Pro România, a declarat ce a discutat că Dan Barna la Bruxelles, după ce Antena 3 a prezentat în exclusivitate o fotografie cu cei doi discutând la o masă.





„La aceeaşi masă m-am văzut nu doar cu domnul Dan Barna. M-am văzut şi cu lideri PNL... Tot în Parlamentul European m-am întâlnit şi cu domnul Băsescu, cu oameni de la PSD. Cred că nu putem să ne dăm în cap nici la Bucureşti nici la Bruxelles, ci trebuie să dialogăm. Putem să nu fim de acord, dar asta nu înseamnă că fugim.

Cu domnul Barna am avut o discuţie decentă, de bun simţ, despre ce facem în PE, despre ce facem în Parlamentul României. Nu înseamnă că am bătut palma, că ne-am înţeles pe tot. Cu liderul USR, domnul Barna, am găsit foarte multe soluţii la Bruxelles. După care am văzut că a ajuns în Bucureşti, s-a dat de trei ori peste cap şi a zis invers decât ce a vorbit cu mine. Eu mă aşteptam să facă politică altfel. Nu a făcut altfel, a făcut-o ca pe Dâmboviţa. Probabil s-a temut de critici”, a declarat Victor Ponta la România TV.

Codrin Stefanescu sunat de Dragnea din PUSCARIE! Ce i se intampla fostului sef al PSD! Dezvaluiri ULUITOARE

Pagina 1 din 1