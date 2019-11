„Nu cred că nici Tăriceanu sau Firea nu îl băteau pe Iohannis în turul doi, dar sigur nu luau acest scor, luau mult mai mult. Dar dacă o pui pe Olguța Vasilescu șef de campanie, de ce te miri că ai luat scorul lui Vadim Tudor? (…) Doamna Dăncilă a greșit grav, a pierdut tot”, a declarat Victor Ponta.

„E mai structurat la minte. Nu spun eu dacă e o variantă bună sau nu, e treaba lor. PSD are nevoie de lidership. În al doilea rând, are nevoie împreună cu noi, cei de la PRO România, să înțelegem ce se întâmplă în Diaspora. Și eu am luat bătaie în Diaspora, dar nu așa. Dacă iei 7% înseamnă că ai o problemă socială acolo. Apoi, trei sferturi din primarii PSD o să plece la PNL, că așa sunt învățați, banii vin de la MDRAP”, a declarat Victor Ponta, despre Marcel Ciolacu.

Liderul Pro România a vorbit și despre o eventuală întoarcere în PSD.

„Nu, eu nu mă întorc membru în PSD. Pe mine de ce m-a împins Dragnea ca să candidez la prezidențiale? Ca să îmi ia locul. Dar astea sunt lecțiile trecutului (…) Cred că fără o opoziție puternică, cei de la Putere vor face exact ce s-a întâmplat în 2010-2011 când credeau că pot face ce vor”,m a declarat Ponta.

