Poluare criminală la Ploiești! Documente explozive. Emisiile necontrolate de benzen au triplat cazurile de cancer și leucemie în ultimii ani!

Sub titlul Studiu de evaluare a relației dintre starea de sănătate a populației și poluarea aerului cu benzen, în municipiul Ploiești și regiunile limitrofe, Insitutul Național de Sănătate Publică a emis zilele acestea un set de documente în care se demonstrează negru pe alb că bombardamentul zilnic cu benzen și alți derivați a depășit demult cotele alarmante, dovadă și statistica înfiorătoare care arată că morbiditatea cauzată de aceste emisii, și-așa uriașă, crește de la an la an