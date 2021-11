Polițiștii români, salvatori în presa din Marea Britanie. Ce descoperire au făcut autoritățile

Britanicul Kelston Chorley a rămas fără motocicletă acum un an, după ce i s-a spart garajul. Mai multe persoane de pe un forum i-au scris bărbatului că obiectul furat este în Europa de Est și urmează să fie vândut.

Kelston Chorley a ajuns pe 18 octombrie la sediul Postului de Poliţie Matca și le-a spus oamenilor legii că a văzut o motocicletă identică cu a lui pe un site românesc. Aceasta era pusă la vânzare,iar anunţul provenea din zona municipiului Tecuci.

Polițiștii români, eroi în Marea Britanie

Polițiștii Postului de Poliție Galați au observat că motocicleta se află la locuința unui bărbat, de 28 de ani, din localitatea Matca. Acesta le-a spus că a cumpărat-o în anul 2020 dintr-un târg auto din Focșani și că a plătit o sumă destul de mare, 2000 de euro, dar nu a primit acte pe ea.

„Se pare că un tip de acolo, din România, a pus mâna pe vechea mea bicicletă. Am vorbit cu Interpolul local de acolo și nu m-au ajutat prea mult, am vorbit cu poliția de aici și nu au fost interesați, am vorbit cu compania mea de asigurări și nu au fost interesați”, explică el într-un videoclip pe YouTube despre aventura să.

„Deci, practic, oamenii pot fura motociclete, le pot expedia în Europa de Est și nimeni nu se vă deranja să facă nimic în acest sens. Nu-i așa că e trist?”, a adăugat Kelston Chorley.

Poliția Română a salvat motocicleta

„Într-un articol apărut într-o publicație din Marea Britanie, din data de 3 noiembrie a.c., este relatată povestea unui britanic care a reușit, cu ajutorul polițiștilor din comuna Matca, să-și recupereze motocicleta sustrasă, în anul 2020, din garajul locuinței sale, din Marea Britanie.

În data de 18 octombrie a.c., acesta s-a prezentat la sediul Postului de Poliție Matca, povestindu-le polițiștilor despre incidentul petrecut în anul 2020 și prezentându-le reclamația depusă la autoritățile britanice.Totodată, acesta a relatat că, în data de 9 noiembrie, a găsit, pe un site de vânzări un anunț în care o persoană vindea o motocicletă identică cu cea sustrasă, anunțul provenind din zona municipiului Tecuci.

În urma activităților investigative, polițiștii Postului de Poliție Matca au stabilit că motocicleta se află la locuința unui bărbat, de 28 de ani, din localitate, acesta declarând că ar fi achiziționat-o, în cursul anului 2020, din târgul auto, de pe raza municipiului Focșani, de la o persoană necunoscută, căreia i-ar fi plătit suma de 2000 de euro și cu care nu ar fi încheiat niciun act de vânzare – cumpărare. Polițiștii au ridicat motocicleta, care s-a dovedit a fi cea sustrasă din Anglia, și au înapoiat-o proprietarului, urmând că cercetările să stabilească modul în care vehiculul a ajuns în posesia mătcașului”, transmite IPJ Galați, potrivit stiridiaspora.ro