Un polițist vasluian obligat să plătească daune morale hoțului pe care l-a prins

Pe motiv că i-a lezat imaginea, Inspectoratul de Poliie al Judetului Vaslui în solidar cu un agent de poliție au fost obligați de Tribunalul Vaslui să platească unui tânar, prins dupa comiterea unui furt, daune morale de 1.000 de lei.





Tribunalul Vaslui a stabilit că polițistul a gresit când a postat pe WhatsApp, poze cu hotul prins, fotografii care ulterior au ajuns în presa. Judecătoriii afirmă că trebuie facută o distinctie între fapta polițistului de a-l prinde după furt,și fapta de a-l fotografia și a distribui fotografia, fără acordul său.

În plângerea formulată, Iulian Morariu,vasluianul acuzat de furt, a declarat că a fost umilit de Alexandru Malancuș, agent în cadrul Poliției Rutiere Vaslui, pentru că acesta l-a prins și l-a imobilizat cu cureaua de la pantaloni. Adus la sediul Politiei, Malancus s-a fotografiat cu suspectul, iar imaginile au fost publicate într-un ziar local. Iulian Morariu, tânarul acuzat de furt a cerut daune morale de 100.000 de euro considerând ca a fost prezentat drept un "trofeu".

În data de 17 aprilie 2017, intr-o zona centrala din Vaslui, polițistul Malancuș a ieșit din tura și mergea, pe jos, spre casa. Auzind țipetele unei vânzatoare dintr-un magazin din zonă, agentul a observat doi tineri care fugeau și a pornit in urmarirea acestora. L-a prins și imobilizat pe unul dintre ei, dar neavând cătușe, l-a legat cu cureaua de la pantaloni. Apoi, suspectul a fost dus la sediul IPJ Vaslui Potrivit datelor comunicate judecătorilor de IPJ Vaslui, dosarul de furt nu a fost soluționat pâna la pronunțarea deciziei, notează Ziare.com. Potrivit Legii 218/2002 privind organizarea Poliției Române, agentul avea obligatia de a interveni, "chiar dacă se afla în afara orelor de program", deoarece a constatat o infractiune în flagrant. Magistrații au respins acuzatiile vasluianului, care declara că a fost torturat atunci când a fost prins cu cureaua de gat și dus la poliție. Instanta a constat ca imobilizarea cu cureaua nu a pus în pericol viața sau sănătatea reclamantului, Magistratii au analizat și cele trei fotografii care au aparut într-o publicatie locală. Ei spun că de protecția autorităților trebuie să beneficieze și persoana urmarită penal, în aceeași masură ca o persoană obișnuită. Aici s-a afectat imaginea tânărului, pârâtul a acțonat cu imprudență atunci cand a postat fotografia pe un grup WhatsApp. În cazul Inspectoratului Județean de Poliție Vaslui, judecătorii arată că instituția are calitatea de comitent în raport cu polițistul. Agentul Alexandru Malancuș, aflat in misiune pe litoralul bulgaresc, în vara anului 2017, a salvat de la moarte copilul unor turisi ruși, care se înecase cu un sâmbure de caisă. Pentru această faptă, de Ziua Poliției Române, i-a fost acordată "Distinctie de onoare", in semn de apreciere a profesionalismului și devotamentului de care a dat dovadă.

