Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu

Cum a ajuns politica o afacere în care se reped să intre tot soiul de analfabeți? Unde au dispărut bărbații de stat? Unde sunt intelectualii publici? Care e treaba cu “tinerii în politică”, e asta o direcție corectă? Liviu Mihaiu, Tavi Hoandră și Robert Turcescu deschid discuțiile de la 12.00 trecute fix.

HAI Live pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro! 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.