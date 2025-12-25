Politica, Complotul și Lista Puterii

Revoluție sau Lovitură de Stat? Adrian Sârbu dezvăluie culisele preluării puterii din mâinile lui Ceaușescu Cum a preluat Iliescu puterea? Adevărul despre FSN A fost decembrie '89 o revoluție spontană sau o lovitură de stat bine regizată? În a treia parte a acestei ediții speciale, Adrian Sârbu analizează momentul critic al vidului de putere și formarea Frontului Salvării Naționale.

Lista misterioasă a noii puteri: Cum au ajuns numele pe ea? Rolul lui Ion Iliescu, Silviu Brucan și generalul Militaru. Adevărul despre implicarea rușilor și „firul roșu” cu Moscova. Momentul în care s-a decis soarta României în birourile CC-ului. Un episod despre jocuri de culise, trădări și nașterea unei noi conduceri, în timp ce strada striga „Libertate!”.

Material preluat cu acordul Aleph News, prin amabilitatea lui Adrian Sârbu.