Bărbatul se întorcea de la munca câmpului, cu atutoturismul, în jurul orei 20.00, iar polițiștii l-au oprit pentru un „control de rutină”. Pentru că nu aveau în dotare aparat etilotest, l-au plimbat până la Iași și l-au lăsat în mijlocul orașului.

Bărbatul, în vârstă de 53 de ani, care lucrează mai multe suprafețe de teren se întorcea cu autoturismul de la câmp, seara, când a fost ajuns din urmă, de un echipaj format din doi polițiști, un bărbat și o femeie. Polițiștii i-au cerut actele și i-au spus că trebuie să-l testeze cu aparatul etilotest, ca să verifice dacă nu a consumat alcool.

Potrivit Ziarului de Iași, care a relatat cazul, agenții i-au cerut, agricultorului, să-i însoțească la un post de poliție, într-o localitate învecinată, unde să fie testat.

„Din maşina poliţiei a coborât doamna Vicol Roxana Georgiana, agent de poliţie în localitatea Şcheia, care mi-a solicitat documentele personale, cât şi adeverinţa care să ateste deplasarea noastră în condiţiile situaţiei de urgenţă în care ne aflăm. Cei doi au verificat documentele în autospecială, apoi s-au dat jos şi m-au întrebat dacă am consumat alcool. Le-am răspuns că nu, politicos. În acel moment, doamna poliţistă mi-a solicitat să mă deplasez cu ei până în comuna Ciurea, la Secţia 2 Rurală Poliţie pentru efectuarea unui test, întrucât ei nu sunt dotaţi cu un asemenea dispozitiv. I-am rugat să cheme un echipaj de poliţie dotat corespunzător întrucât eram plecat de dimineaţă la munci agricole, fiind epuizat. Am fost informat pe un ton agresiv că fapta mea constituie agresiune şi mi se va întocmi dosar penal pentru refuzul de a mă deplasa la secţia de poliţie“, a relatat fermierul, citat de Ziarul de Iași.

Abandonat în mijlocul orașului

Bărbatul a mai povestit că, în loc să oprească la postul de poliție, cei doi agenți și-au continuat drumul până în municipiul Iași, la sediul Poliției Rutiere, unde a fost testat. Conform sursei citate, rzultatul a ieșit negativ, dar, cu toate că i-au promis că-l vor aduce înapoi, de unde l-au luat, cei doi polițiști l-au abandonat pe fermier în mijlocul orașului:

„Mi-au spus că mă aduc înapoi la Scânteia. La poliţia rutieră am fost aşteptat de patru agenţi care m-au testat, rezultatul fiind zero. După ce am fost testat, mam urcat înapoi în autospeciala poliţiei, însă, după câteva minute, portiera s-a deschis. Vicol Roxana Georgiana mi-a solicitat să cobor din maşina poliţiei spunând că ei nu au obligaţia de a mă transporta pe mine acasă. Înainte de a coborî din maşina poliţiei, l-a rugat insistent pe domnul agent Vasile Ciocan să mă ia înpoi acasă deoarece nu am bani la mine şi urma ca la ora 22 să fie interzis accesul pe străzi, fiind stare de urgenţă. Am fost informat sarcastic de către acesta că nu el este cel care m-a oprit în trafic şi nu are ce să îmi facă“.