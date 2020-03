Direcția Generală de Poliție a municipiului București susține că a respectat legea atunci când a decis să îl ducă pe fostul demnitar, acuzat de luare de mită, cu cătușe la mâini, la un centru medical.

Polițiștii susțin că medicul arestului le-a ordonat să o ducă pe Sorina Pintea la cabinetul de neurologie, de la Policlinica MAI.

Într-un răspuns oficial trimis la Antena 3, Poliția București a menționat că a dispus formarea unei escorte care să o ducă pe Sorina Pintea la medic. ”În jurul orelor 19.15, (data 3 martie 2020 – n.n.) escorta s-a prezentat cu persoana privată de libertate la unitatea medicală cu autovehicul B… În momentul în care escorta a intrat în unitatea medicală cu inculpata Pintea Sorina, din cauza jurnaliștilor prezenți la fața locului care voiau să o filmeze pe aceasta, s-a creat o busculadă, ocazie cu care agenta de poliție care o ținea de braț, s-a împiedicat. După ce numita Pintea Sorina a fost consultată de către medicul specialist, a fost escortată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă”, se arată în document.

Comportamentul polițiștilor de a duce la medic un deținut bolnav, cu cătușe la mâini la înfuriat chiar și pe ministrul Sănătății, Victor Costache. ”Știu că doamna Pintea are o afecțiune autoimună și trebuie să avem grijă cu toți pacienții din România, mai ales în acest context când sunt fragilizați. Nu am văzut imaginile, dar din sursele dvs trebuie să fim mai atenți. Nu am văzut imaginile. Este regretabil să încătușăm un bolnav”, a spus Costache.

Sorina Pintea a fost arestată pentru 30 de zile, după ce procurorii DNA au prins-o în flagrant pentru luare de mită.

