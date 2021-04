PNL susține că lucrurile în privința fondurilor europene au fost așezate pe direcția bună încă de anul trecut, la momentul actual fiind nevoie să fie duse mai departe de actuala echipă. Pe de altă parte, opoziția susține că ne aflăm în preambulul unei ruşini care va depăşi graniţele naţionale.

Alba-neagra cu PNRR: liberalii sunt de părere că nu avem motive de îngrijorare în privința fondurilor europene, pe când opoziția acuză vehement incompetența coaliției de guvernare. Cine va răspunde în cazul unui eşec anunţat?

Banii europeni, oportunitate pentru dezvoltarea României

Deputatul liberal George-Cătălin Stângă susține că România îşi poate reveni după criza generată de pandemia de coronavirus şi se poate dezvolta folosind toate resursele pe care le are la dispoziţie.

“Fondurile europene pe care ţara noastră le are la dispoziţie, atât fondurile aferente statului român din planul financiar, cât şi cele prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă reprezintă o oportunitate pe care nu ne permitem să o ratăm. Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este un element esenţial pentru finanţarea de proiecte care să ajute România să crească, dar şi să producă reformele pe care le aşteptăm cu toţii de ani buni”, potrivit parlamentarului George Stângă.

PNRR trebuie să fie un document bine structurat, conform acestuia, care să corespundă cerinţelor europene, dar care să vină şi în sprijinul comunităţilor locale din România. “Nu ne putem permite eşecuri, ne trebuie rezultate”, subliniază deputatul.

“Întâlnirea organizată de preşedintele Iohannis pe această temă are tocmai acest rol, de a se asigura că planul transmis de România îndeplineşte toate condiţiile pentru a fi aprobat.

Munca depusă de Marcel Boloş anul trecut, în calitate de ministru al fondurilor europene, trebuie continuată în aceeaşi direcţie pozitivă pentru România. Am mai spus-o şi am să o tot repet. De ce? Pentru că lucrurile în privinţa fondurilor europene au fost puse pe direcţia cea bună încă de anul trecut. Acum trebuie doar să fie duse mai departe de actuala echipă.

Sper ca toată lumea să înţeleagă faptul că nu avem timp de pierdut, mai ales când vorbim de atragerea de fonduri europene şi de reforme”, afirmă George Stângă.

PNRR, o improvizare de idei nesustenabile

Restricţiile dure, stoparea economiei, sectoare întregi fiind oprite de luni de zile (HoReCa, sectorul cultural), toate acestea au lovit din plin România. Impactul a fost şi este unul foarte dur, iar deputatul PSD Silviu Nicu Macovei este de părere că încă nu am început să vedem adevăratele efecte. “Pe ici pe colo, sunt vizibile semnele unei crize profunde: creşteri aparent nejustificate ale preţurilor la energie şi combustibil sau, cel mai alarmant, creşterea cu 20-40% a preţurilor la materialele de construcţii, asta în condiţiile în care sectorul construcţiilor a înregistrat o uşoară creştere, chiar în pandemie”, potrivit deputatului Silviu Macovei.

În această situație, Uniunea Europeană a intervenit şi a creat acest instrument financiar, un program extrem de amplu de reconstrucţie a ţărilor membre afectate de pandemie, iar sutele de miliarde alocate de UE sunt destinate unei noi viziuni asupra viitorului uniunii şi a ţărilor membre. România are astfel, şansa de a primi aproximativ 30 de miliarde de euro, care se acordă însă, pe proiecte concrete, gândite în detaliu şi circumscrise unei viziuni strategice de dezvoltare a României.

“Deja cred că vă este clar – şi doar din cerinţele acestui instrument european – faptul că actuala guvernare are în faţă o provocare mult prea mare pentru capacităţile sale administrative, ca să nu mai vorbesc de viziune sau gândire strategică. Nu am văzut sau auzit nici unul dintre noi vreo vorbă despre un proiect de ţară liberal sau userist. Nici măcar preşedintele Iohannis, care ne ameninţă încă din primul său mandat că „lucrează la un proiect de ţară”. Se pare că încă mai are nevoie de timp, fiindcă proiectul anunţat nu a apărut nici până acum! (Iar dacă vă gândiţi – n.r.) la „România educată” este mai mult decât evident că însuşi preşedintele a abandonat acest proiect”, afirmă Silviu Macovei.

Ne aflăm în preambulul unei ruşini care va depăşi graniţele naţionale, potrivit parlamentarului PSD. Până la această dată, „Guvernul meu” a avut “jenanta performanţă de a merge la Bruxelles de două ori cu un proiect pentru PNRR şi de fiecare dată a fost trimis acasă ca un elev slab care nu este în stare să facă o compunere. Organismele de conducere ale UE au atras atenţia Guvernului nu o dată, ci de două ori, că dosarul pentru cele 30 de miliarde este subţire, prost făcut şi nu respectă minimele cerinţe.

Din păcate, avem cu toţii pretenţia unei viziuni strategice de la nişte partide care sunt obişnuite cu mici învârteli locale şi licitaţii fezandate pentru cei apropiaţi. PNRR nu este destinat unor mici aranjamente de partid; este un program financiar care obligă la seriozitate şi competenţă. Cum poţi să aloci un miliard de euro pentru un metrou care să deservească 30.000 de oameni şi să scoţi din dosar depozite regionale agricole sau sistem naţional de irigaţii? Cum să nu fii capabil să finanţezi proiecte mari de infrastructură, cum ar fi autostrada A8, o cerinţă expresă a peste 5 milioane de români?”, comentează Silviu Macovei.

Răspunsul este trist: actualii guvernanţi nu au oameni capabili să gândească proiecte pentru ţară, fiindcă nu sunt în stare nici să îşi împartă funcţii, nici să gestioneze astfel de planuri de anvergură, potrivit sursei sus-menționate. “Aţi văzut cum un ministru aruncă vina pe altul, încercând să se scuze trăgându-l la fund pe celălalt? Asta fiindcă PNRR este o însăilare de idei nesustenabile, cerute de la Centru în teritoriu, unde armata administrativă este plină de CV-uri umflate, dar fără substanţă.

Ne paşte o ruşine naţională şi internaţională, un eşec de proporţii şi o şansă unică ratată de România fiindcă nu suntem capabili să facem proiecte decente. Este o vină generală, dar a cărei responsabilitate cade pe cei care acum se consideră „salvatorii României”, conchide parlamentarul PSD.