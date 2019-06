Ce șanse are moțiunea de cenzură. Opoziția, în goană după încă 19 voturi

Moțiunea de cenzură depusă ieri la Parlament și susținută de PNL, USR, PMP, UDMR și Pro România a suscitat, de-a lungul ultimelor ore și zile, o serie de scenarii mai mult sau mai puțin incendiare, deși aritmetica parlamentară relevă că moțiunea întâmpină încă obstacole majore – în urma celor mai optimiste calcule, opoziția tot mai are nevoie de 18-19 voturi.





Aceasta în condițiile în care, este știut că jumătate dintre parlamentarii minorităților naționale, altele decât UDMR susțin, în mod „tradițional”, guvernul în funcție. O surpriză este, totuși, defectarea Uniunii lui Kelemen Hunor, care vrea să plătească Cabinetului Dăncilă polițele restante de pe urma scandalului din Valea Uzului. Urmează să vedem ce se va întâmpla marți.

Efectul „Valea Uzului”

Preşedintele UDMR a explicat că formațiunea sa a decis să voteze moţiunea de cenzură pentru că vrea să sancţioneze „incapacitatea administrativă şi politică a Guvernului în cazul Valea Uzului”. „Am văzut textul, mi l-au trimis colegii din PNL, am avut nişte sugestii. Am avut, marţi, o întâlnire cu ei şi dacă lucrurile nu se vor schimba atunci înseamnă că vom avea şi noi o contribuţie la acel text al moţiunii. Dacă rămâne aşa, atunci vom semna şi textul moţiunii şi vom vota moţiunea de cenzură săptămâna viitoare”, a precizat Kelemen Hunor, potrivit Agerpres. Aici a contat ceea ce s-a întâmplat zilele trecute şi, mai ales, joia trecută, când am văzut incapacitatea administrativă şi politică a Guvernului de a opri anunte manifestaţii şi prezenţe în Valea Uzului. Este o sancţiune din partea noastră spre Guvern”, a mai spus Kelemen.

PSD asigură cvorumul

De cealaltă parte a baricadei, premierul Viorica Dăncilă a anunţat, după întâlnirea de marţi cu grupurile parlamentare ale PSD, că social-democrații nu vor vota moţiunea de cenzură, însă vor asigura cvorumul. La rândul său, președintele Camerei – baronul Marcel Ciolacu – și-a manifestat convingerea că moțiunea va eșua.

