Un blogger a transportat cu avionul un SUV Mercedes G și apoi, dintr-un elicopter, mașina a fost lăsată să cadă în gol, din motive încă necunoscute.

Presa rusă a publicat imagini cu automobilul care s-a prăgușit peste taigaua înghețată, în Republica Carelia, în nord-estul Rusiei, transformându-se într-un morman de fiare.

Poliția transporturilor din regiune a deschis o anchetă pentru a afla dacă au fost încălcate regulamentele în vigoare cu acest neobișnuit gest.

Proprietatul Mercedesului a plătit 4000 de dolari unui aeroport local pentru ca mașina să-i fie aruncată în gol de la o înălțime de 300 de metri.

Responsabilii aeroportului au declarat că ceea ce a mai rămas din mașină a fost transportat într-un container. Citând surse anonime, site-ul stolicaonego.ru a declarat că un pariu a stat la originea distrugerii mașinii.

„Mă veți întreba probabil de ce am făcut asta”, a declarat bloggerul Igor Moroz, cunoscut pentru farse video. „Această mașină a fost visul meu, am economisit bani și am cumpărat-o acum doi ani. Dar m-a dezamăgit și acum vedeți ce s-a ales de ea. Mă săturasem complet de acest Mercedes”, a declarat Moroz.

El a mai anunțat că va dona alte cinci mașini pe care le posedă în cadrul unui concurs pentru cei 2,8 milioane de abonați ai săi pe Instagram. Peste o jumătate de milion de persoane au urmărit isprava lui Moroz.

foto: stolicaonego.ru

Citește și: