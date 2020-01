De data aceasta, Ghiță este foarte hotărât și vrea să scape de o persoană pe care o crede incomodă.

Jocul de imunitate este doar la un pas distanță, iar unii dintre Faimoși și-au făcut deja o strategie.

„Fiecare are strategia lui cu siguranta, insa in momentul de fata suntem la echipa si pana ajugem la individuale, este vorba despre echipa. Atata timp cat simt ca o persoana nu trage cu echipa rosie, o sa imi fac strategia in asa fel incat persoana aia sa nu faca parte din echipa rosie”, a spus Ghita, cu referire la Elena Gheorghe, potrivit kanald.ro

