Planul monstruos al lui Vladimir Putin! Vrea să-i elimine pe Zelenski și Klitschko. „Trăiesc fiecare zi ca și cum ar fi ultima”

Vitali Klitschko, în fruntea listelor morților

Soția fostului boxer povestește despre copiii lor faptul că întreabă constant de tatăl lor, Vitali Klitschko, în fiecare zi. Când spune asta, i se pot observa ochii înlăcrimați. În fiecare zi primește un mesaj de la soțul ei. „Știi că poți primi un cu totul alt mesaj chiar a doua zi. E război. Încă mai am speranță. La fel ca celelalte femei care au plecat din țară cu copiii și ai căror soți rămân în țară să lupte. Toată lumea are griji, dar toată lumea are și speranță”, explică Natalia Klitschko.

Listele morții îl includ și pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. „Știu asta foarte bine. Ei sunt, bineînțeles, în fruntea listelor. Singurul lucru care rămâne este speranța. Știu că nu vor părăsi niciodată orașul și să-l lase să cadă în mâinile Rusiei. Se vor lupta. Am cel mai mare respect. Sunt eroi”, a adăugat Natalia Klitschko.

Teama soției lui Zelenski