Potrivit deputatului PNL, Robert Sighiartău, acest program va avea mai multe reforme, printre care în educaţie şi economie.

„Bineînțeles că noi avem foarte multe lucruri pe agenda guvernamentală. Așa cum aţi spus dumneavoastră la început, în primul rând, reparații, iar aceste măsuri au fost niște măsuri reparatorii, inclusiv eliminarea suprataxării contractelor part-time, care iarăși a creat o problemă pe piața muncii; avem un proiect de lege depus în parlament – apropo, dacă vorbeam de venituri la bugetul de stat – de eliminare a unor pensii speciale pentru anumite categorii profesionale din România. Sunt foarte multe măsuri care pot fi luate prin care, pentru că am văzut că era o îngrijorare cu privire la bugetul de stat, inclusiv putem acoperi problemele pe care până la urmă Partidul Social Democrat le-a creat bugetului de stat. Nu mai discutăm acum despre schemele, să zic așa, organigramele mult îngrășate de Partidul Social Democrat, de la 27 de ministere, câte au fost înainte, 165 de secretari de stat, astăzi avem un guvern cu 16 ministere și 65 de secretari de stat”, a afirmat liberalul.

De asemenea, Robert Sighiartău a mai afirmat că are deja semnale pozitive despre primele măsuri pe care le-a lua PNL

„Chiar vorbeam cu colegii mei din guvern, Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării Regionale a scăzut, să zic așa, personalul cu 30%, aici, la nivel central. Sunt, până la urmă, reduceri de cheltuieli care se pot face, dacă ai bună credință şi dacă te comporți corect cu banii, până la urmă ai cetățeanului, că nu sunt banii noştri, sunt banii contribuabililor. Sunt multe lucruri care se pot face. Noi avem un program de guvernare. Bineînțeles că programul de guvernare este doar pentru un singur an, urmând ca, după alegerile parlamentare, să avem și să prezentăm un program de guvernare cu mai multe reforme, pentru că putem discuta multe ore în șir despre ceea ce trebuie făcut în economie, însă consider că aceste măsuri, primele două măsuri care s-au luat finalul acestui an, deja ne duc pe un făgaș foarte bun și semnalele primite în piață și aici mă refer în special în zona economică, sunt foarte bune pentru început de an” , a spus Robert Sighiartău

