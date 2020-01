Dupa ce in octombrie 2018 a doua misiune Kepler (K2) a fost finalizata, cautarea de planete in afara sistemului Solar, asa-numitele exoplanete, este realizata cu telescopul spatial Tess (NASA). Cu toate ca misiunea Tess este doar la inceput au fost deja descoperite 37 de exoplanete, cateva dintre acestea fiind extrem de interesante, intrucat ar putea fi vietuite. Tess are patru aparate care scruteaza cerul efectuand cate o fotografie la fiecare 30 de minute, pentru 27 de zile consecutiv pentru a anumita regiune a cerului. Descoperirea de planete se bazeaza pe metoda tranzitului – adica lumina stelei se reduce cand o planeta trece prin fata acesteia, intrucat este absorbita de planeta. Aceasta scadere a luminozitatii stelei, daca este datorata prezentei unei planete, se petrece cu regularitatea data de perioada de rotatie a planetei in jurul stelei. Majoritatea exoplanetelor au fost descoperite cu aceasta metoda.

In galaxia noastra exista insa si sisteme de stele binarii – adica doua stele care orbiteaza una in jurul celeilalte. Era tocmai un astfel de sistem in studiu cand un elev de 17 ani al unui liceu american, Wolf Cukier, care efectua un stage la Goddard Space Flight Center de la NASA in Maryland a avut o intuitie incredibila. Studiind datele obtinute cu Tess asupra sistemului de stele binarii TOI 1338 situat la circa 1300 de ani lumina fata de noi, elevul a observat o anomalie. La inceput a crezut ca este vorba de o eclipsa solara – adica trecerea unei stele din sistemul dublu prin fata celeilalte stele – insa tempistica nu era cea corecta. Eclipsarea luminii era datorata unui alt obiect. Alertati de catre elev cercetatorii au studiat in detaliu aceasta anomalie si au descoperit cauza reala: existenta unei planete care orbiteaza in jurul celor doua stele. Un fel de planeta asemanatoare lui Tatooine, planeta familiei Skywalker din Star Wars. Noua planeta, denumita TOI 1338 b, are masa cuprinsa intre cea planetei Neptun si planetei Saturn. Intr-un astfel de sistem cu doi Sori este greu de calculat orbita planetei, algoritmii pusi la punct nefiind perfectionati pentru astfel de sisteme planetare. TOI 1338 b se afla la o distanta fata de cele doua stele care ar putea in principiu genera o temperatura pe planeta compatibila cu existenta apei in stare lichida. Ar putea deci exista extraterestrii care sa admire doi Sori care rasar si apun intr-un spectacol incredibil? Greu de crezut intrucat masa mare a acestei planete ar face astfel incat suprafata ei fie foarte diferita fata de cea a planetei noastre; mai mult, atmosfera, daca exista, ar contribui la randul ei in a genera conditii foarte diferite fata de cele care ne permit sa admiram apusul Soarelui.

Pe langa planeta cu doi Sori Tess a descoperit un alt sistem Solar, TOI 700, la 100 de ani lumina fata de noi, un sistem care orbiteaza in jurul unei stele pitice rosii – stea mai mica decat Soarele care are o durata de viata mai lunga decat steaua noastra. In jurul stelei TOI 700 orbiteaza trei planete: prima este o planeta cu masa similara Terrei, insa mult prea aproape de stea; a doua planeta este circa de doua ori si jumatate cat Terra; a treia planeta TOI 700 d este cu 20% mai mare decat Terra si la distanta perfecta fata de stea astfel incat sa primeasca o cantitate de energie de la aceasta de circa 86% din energia pe care o primim noi de la Soare. O orbita in jurul planetei (un an pe planeta TOI 700 d) dureaza 37 de zile terestre.

Tess a inceput recent vanatoarea de exoplanete, reusind deja sa descopere cateva extrem de interesante; in urmatorii ani vor fi desigur descoperite multe altele, printre care cateva planete care ar putea fi vietuite de extraterestrii, mai mult sau mai putin asemanatori noua.

Articol scris de Cătălina Oana Curceanu, prim cercetător în domeniul fizicii particulelor elementare şi al fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Roma, Italia) şi colaborator al Scientia.ro

