Pizza pe caiet. Povestea pizzeriei sătești de care s-au îndrăgostit bătrânii satului

Un bărbat din satul botosănean Hilișteu Horia, Ovidiu Ionică, muncitor în construcții, a deschis singura pizzerie pe o rază de 30 de kilometri și face senzație cu pizza sa, clienții venind și de la 20 de kilomentri pentru a mânca.





Anul trecut acesta a deschis pizzeria din sat după ce a muncit în construcții șapte ani. Înițial, a construit o covrigărie lângă școala sătească, în care soția sa făcea covrigii. După un timp s-a decis să își extindă construcția, să o transforme în pizzerie și să amenajeze chiar și o terasă cu scaune, relatează Adevărul.

„Am văzut că atunci când merg la oraș copiii cer pizza. Am zis, hai să aducem pizza și în comună. Nu știam dacă va merge, dar am încercat. Aveam două preparate, pizza și covrigi.(...) Clădirea și amenajările principale le-am făcut cu banii strânși de mine, mai apoi prin start-up am reușit să cumpărăm utilaje noi în locul celor second hand. Plus noi aparate pentru pizza. Am reușit să și angajăm.”, a declarat botoșăneanul.

În scurt timp localnicii s-au îndrăgostit de pizza, terasa fiind plină.

”Zilnic facem cel puțin 40 de pizza. Este foarte solicitată. Oamenii de aici s-au îndrăgostit efectiv de pizza. Mai ales din cei care nu au mâncat niciodată. Vin și mănâncă aici. Este plină terasa”, a spus soția patronului.

Chiar și sătenii mai în vârstă cumpără zilnic de la pizzeria satului. „Nu am mai mâncat așa ceva. Am auzit de la copii, dar nici nu știam că-i așa bună. Când trec pe aici, îmi cumpăr câte-o felie”, spune un sătean.

Pentru că nu toți își permit să cumpere pizza pentru copiii lor, patronul a venit cu o idee practicată în multe zone din țară. „Când începe școala comenzile se înmulțesc. Gândiți-vă că avem peste 200 de copii la școală. Nu toți părinții au bani de pachet, așa că dăm pe caiet. Servim copiii atunci când le este foame și, la sfârșit de lună, părinții plătesc”, spune Ovidiu Ionică.

