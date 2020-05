Adrian Mutu a tunat atunci că nu a fost lăsat să depășească recorduri de goluri deținut de Gică Hagi. El și „Regele” fiind cei mai buni marcatori ai naționalei „tricolore”, ambii având câte 35 de goluri.

Însă, Pițurcă a afirmar recent că nu acesta a fost motivul pentru care Mutu nu s-a mai regăsit atunci printre „tricolori”.

„Avea răutăți fiindcă nu juca, el ajunsese la un moment dat să fie supraponderal, aveam tot timpul discuții cu el, el știa că dacă nu face ce îi spun eu, indiferent cine era, el nu juca, în sensul ăsta a fost foarte supărat pe mine și atunci a început să arunce cu niște chestii care nu i-au făcut cinste, pe urma și-a dat seama. Pe urmă am stat de vorba cu el, a recunoscut, e jucătorul meu, am avut atâtea lupte cu el și le-am câștigat, așa că am trecut peste chestiile astea, mă iau eu după Adrian când e el supărat… Pai țin minte că l-am trimis o dată acasă, din Statele Unite parcă, și nu stiu cine mi-a spus, Iovan, că i-a zis «lasă că vă schimb eu pe voi!».

Ce, eu mă supăram pe Mutu, ce spune Mutu, nu… Eu îi cunosc caracterul lui, știam că vorbește mult, dar în general era un băiat bun, nu aveam treabă cu el”, a declarat Victor Pițurcă la TelekomSport.

Anul trecut, Mutu a spus că a auzit tot mai multe voci cum că Victor Pițurcă l-a mai folosit la națională din motivul de a nu depăși recordul lui Hagi.

„Dacă se confirmă zvonurile (n.r. că Adi Mutu a fost împiedicat să bată recordul lui Hagi), să le fie rușine! Oricum, îmi pare rău că de-a lungul a 14 ani în care am fost la națională eu nu am venit atunci când am întâlnit echipe mici precum San Marino sau Luxemburg, care erau ușor de bătut. Eu nu am venit pentru că aveam meci în campionat și voiam să mă odihnesc. Dacă veneam și la astea…

Am 35 de goluri în 77 de meciuri, iar Hagi le are în 126. Gică are 50 de meciuri în plus față de mine. Eu n-am simțit că au vrut să mă evite. Că am simțit sau nu… Nu eram nici într-o formă foarte bună”, afirma Mutu atunci.