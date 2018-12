Cum actionezi pe pietele bursiere atunci cand apar tulburari in plan politic

Schimbarile legislative si instabilitatea guvernamentala sunt menite sa tulbure pietele financiare. In astfel de perioade se poate crea o adevarata degringolada, cu fluctuatii puternice pe pietele de capital. Tocmai de aceea investitorii trebuie sa isi formeze o abordare investitionala construita cu obiective care sa ii ajute sa faca fata volatilitatii pe termen scurt.





Experienta ne-a aratat ca prabusirile burselor sunt urmate rapid de recuperari. Totusi, aceste fluctuatii si incertitudini sunt provocari pentru care oamenii de afaceri trebuie sa fie pregatiti. Sa aiba o strategie cu privire la banii pe care ii gestioneaza. Vanzarea sau cumpararea de actiuni sunt primele reactii in caz de criza. Insa acestea ar putea sa nu aiba un sens pozitiv pe termen lung.

In loc sa se ingrijoreze din cauza volatilitatii pietei, investitorii trebuie sa fie mereu pregatiti. Un plan de investitii bine definit, adaptat obiectivelor si situatiei financiare, ii poate ajuta sa faca fata schimbarilor normale ale pietei si sa profite de oportunitatile pe care le ridica. Iata cum:

Sa vada in perspectiva: recesiunile sunt normale si de obicei de scurta durata

Declinul pietei poate fi deranjant, insa istoria arata ca piata de capital reuseste sa se redreseze rapid, oferindu-le astfel investitorilor beneficii pe termen lung. La nivel mondial, ianuarie 2016, cand au scazut dramatic preturile petrolului, sau iunie 2016, dupa votul "Brexit", sunt doar doua exemple cand bursele au avut de suferit. Cu toate acestea, pietele au crescut din nou in scurt timp.

Sa isi pastreze calmul cu privire la investitiile sale

Investitorii nu trebuie sa intre imediat in panica atunci cand piata scade. Orizontul de timp, obiectivele si toleranta fata de risc sunt factori cheie care ii ajuta sa se asigure ca au o strategie de investitii care functioneaza.

Chiar daca orizontul de timp este suficient de lung pentru a justifica un portofoliu agresiv, trebuie sa se simta confortabil scaderile pe termen scurt pe care le va intalni. Stabilirea unor asteptari realiste este o strategie buna de investitii pe termen lung.

Sa nu forteze piata

A astepta intotdeauna momentul cel mai prielnic pentru a vinde sau a cumpara actiuni se poate dovedi o strategie care sa nu dea rezultatele scontate. Daca am putea evita zilele proaste pe pietele financiare si am investi doar in cele cu crestere ar fi excelent. Problema este ca e imposibil sa prevezi constant cand au loc cresteri sau scaderi.

Sa investeasca in mod regulat, in ciuda volatilitatii

Cei care investesc in mod regulat luni, ani si chiar zeci de ani nu vor resimti impactul scaderilor pe termen scurt cauzate de tulburarile geopolitice. In loc sa caute sa cumpere sau sa vanda actiuni doar in cele mai bune conditii ale pietei, daca isi creeaza o abordare disciplinata, de a face investitii saptamanal, lunar sau trimestrial, vor evita pericolele legate de calendarul pietei.

In concluzie, in loc sa se concentreze asupra turbulentelor din piata, cel mai potrivit ar fi sa se concentreze asupra dezvoltarii si mentinerii unui plan de investitii solid. Un plan bun il poate ajuta sa evite pierderile si sa isi atinga obiectivele financiare.

