Pierderi economice de 15 ori mai mari în România față de Turcia. Salvați Bucureștiul de Marele Cutremur!

Suntem în anul 2023, contemporani cu tehnologii avansate și instrumente capabile să ofere predictibilitate, însă avem o mentalitate ce pare să vină din anul 1823. Povestea ”drobului de sare” din folclorul național este, de fapt, un autentic studiu genetic, care stabilește foarte clar că în ADN-ul românului domină secvențele moleculare ”Doamne ferește!” și eternul ”Dacă…”.

Doar așa poate fi explicată – științific și rațional – lipsa de reacție în fața evidenței a celor care ocupă poziții în administrația locală și centrală. De 658 de zile stau pe un document esențial și nu fac nimic! Marele Cutremur este combătut cu „Doamne ferește!”, sous pe la colțuri de subordonații lui Nicușor Dan.

”CÂND” – fără ”DACĂ” – va avea loc un cutremur major se estimează pierderi economice directe cuprinse între 7 și 11 miliarde de euro, iar cele indirecte (cauzate de blocarea activității guvernamentale și economice, plus cheltuieli de intervenție de urgență și reconstrucție) – în valoare de 25 miliarde de euro. Ca să-l elimine pe ”Dacă” și pe ”Doamne Ferește!”, Raportul BM notează că există o probabilitate de peste 50% ca un cutremur de o intensitate similară celui din 1977 să aibă loc în viitorul apropiat. Peste 100.000 de copii merg zilnic la școală în clădiri ce vor fi afectate la cutremur.

”(…) Cutremurul din Vrancea de la 4 martie 1977 este considerat un eveniment având o magnitudine cu interval mediu de recurență (IMR) de 80 de ani. Asta înseamnă că, în fiecare an, există o probabilitate de 1,25% să aibă loc un eveniment cu o magnitudine similară; cu alte cuvinte, există o probabilitate de 46% ca Bucureștiul să fie afectat, în următorii 50 de ani, de un cutremur comparabil cu cutremurul din Vrancea din 1977. (…)” – subliniază Raportul B.M. finalizat în anul 2021, citând însă un studiu elaborat în anul 2016! – (n.n. Văcăreanu, R., A. Aldea, D. Lungu, F. Pavel, C. Neagu, C. Arion, S. Demetriu, and M. Iancovici. 2016. “Probabilistic Seismic Hazard Assessment for Romania.” In Earthquakes and Their Impact on Modern Society, edited by S. D’Amico, p. 137–170. (Evaluarea probabilistică a hazardului seismic in România)