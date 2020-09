Pamela Brown s-a născut la 18 iulie 1917, la Londra, iar destinul a purtat-o spre cursurile Şcolii regale de Arte Dramatice (RADA).

Talentul ei pe scenă nu putea trece neobservat de impresarii vremii, astfel că ea şi-a făcut debutul în lumea teatrului în rolul Julietei.

Se întâmpla în cadrul festivalului de teatru de la Stratford-upon-Avon, în 1936, la numai 19 ani.

N-a mirat pe nimeni când a fost contactată de conducerea compania Old Vic, care i-a oferit imediat un contract avantajos financiar.

Nu putea lipsi de pe Broadway

Pasul următor a venit firesc şi a consemnat un salt important în carieră: debutul pe Broadway (New York), în Statele Unite ale Americii.

Au urmat numeroase angajamente semnate semnate cu firme renumite în lumea teatrului american.

Referitor la acea perioadă, trebuie spus că poate cea mai impresionantă reprezentaţie a ei în SUA a fost rolul din piesa The Importance of Being Earnest.

Publicul a fost cucerit de evoluţia avută în piesa scrisă de Oscar Wilde şi nici criticii vremii nu au rămas indiferenţi, apreciind la unison talentul ei.

Primele contacte cu lumea filmului

Principala şi marea dragoste a actriţei a rămas scena teatrului, dar asta n-a făcut-o să refuze lumea filmului.

Pamela Brown a strălucit în producţii precum „Our Aircraft is Missing” (1942), „The Tales of Hoffman” (1951) şi „Richard III” (1955).

Memorabile rămân şi rolurile din „Wuthering Heights” (1970), „Half a Sixpence” (1967), „Lady Caroline Lamb” (1972), „Dracula” (1973) etc.

Criticii au considerat cariera ei în filmografie destul de scurtă, deşi cifrele îi contrazic: actriţa are 25 de pelicule cinematografice în palmares.

Tolul din serialul „Victoria Regina”

De altfel, actriţa a primit un premiu Emmy pentru rolul în serialul „Victoria Regina”, foarte bine primit mai ales în Marea Britanie.

Destul de rare având în vedere charisma ei, apariţiile sale pe micul ecran au rămas vii în inimile cinefililor, care au constatat cu regret că Pamela Brown se stingea la 18 septembrie 1975.

„Chipul ei memorabil cu ochi în care te poți îneca și o voce rezonantă au făcut-o întotdeauna pe Pamela o actriță care merită privită. Ea a fost adesea aruncată ca un personaj excentric sau misterios, rol care i se potrivea perfect”, arată imdb.com

De asemenea, mai multe detalii despre biografia ei puteţi citi pe Internet Movie Database (IMDb).

sursa: Agerpres