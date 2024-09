Philip Morris România are un nou director de marketing

Marek Gebski și-a început cariera la Philip Morris în 2005 în Polonia, țara sa de origine, în rolul de merchandiser. De-a lungul timpului, a ocupat funcții cu responsabilități tot mai mari în departamentele de vânzări și marketing.

Un moment semnificativ în cariera sa a fost implicarea sa în lansarea IQOS în Polonia, unde a jucat un rol crucial în dezvoltarea și implementarea strategiei comerciale. Aceasta i-a deschis calea către funcții internaționale, precum Head of Commercial Activation în Lausanne și Head of Strategy & Programs and Consumer Experience în Argentina.

Înainte de aceste roluri, Gebski a fost Director de Marketing și Digital pentru regiunea America Centrală și Caraibe.