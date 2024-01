Legendarul fotbalist Petru Cadar, mari probleme financiare. Ce a pățit cu pensia

Petru Cadar, fost jucător de legendă al echipei Steagul Roșu Brașov, își împărtășește experiența și necazurile financiare pe care le-a avut de-a lungul anilor.

Petru Cadar, lupta pentru o pensie corectă

Deschiderea lui Cadar privind pensia sa de doar 3.500 de lei reflectă un sistem inechitabil și greșeli administrative. Acesta a depus reclamații, acuzând că au existat „șmecherii” pentru a reduce pensiile oamenilor.

„Multe șmecherii s-au făcut la pensii ca oamenii să nu câștige. Ăsta e adevărul! Am făcut reclamații la Casa de Pensii și șeful de acolo mi-a zis să stau liniștit că poate plec cu pensie mai mică. Așa mi-a zis… Am avut ani de vechime care nu mi-au apărut în acte. D-asta am 3.500 de lei!”, a declarat Petru Cadar pentru GSP.

„Eu aveam același stil de viață pe care l-am moștenit de la părinți. Tata a murit când aveam 12 ani, a rămas mama cu patru copii. Eu eram cel mai muncit. Țineam vacă, doi porci, 20 de găini. Toată ziua mâncam ouă, lapte… La alimentară mergeam numai după pâine și mai știu eu ce. Carne aveam de la tăiat!” a mai spus Petru Cadar, fost fotbalist Brașov.

Anii de luptă și retrogradare

Cadar dezvăluie și problemele pe care le-a întâmpinat înainte și după Revoluție. Pe vremea lui Ceaușescu, câștigurile au fost reduse drastic, iar sistemul a fost discriminatoriu. Retrogradat în salariu, jucătorul a trebuit să facă față unor venituri mult diminuate.

Cu toate că a jucat la un nivel înalt pentru echipa Brașovului, Cadar a simțit nevoia unor schimbări în sistemul salarial. Odată cu venirea lui Valentin Stănescu, lucrurile s-au îmbunătățit, iar jucătorii s-au apropiat de standardele din București.

„Eu am terminat școala foarte bine și-am avut categoria maximă a unui muncitor, după profesională. După trei luni în care am luat 1.500 de lei a venit Ceaușescu, care ne-a tăiat totul la jumătate. Ne-a retrogradat… Și-am ajuns la 800 de lei. Ca fotbalist la Brașov, Cadar și colegii lui au luat bani buni. „Indemnizația la fotbal era de 1.600 dacă jucai toate meciurile, 1.200 dacă nu jucai cel puțin două și 900 dacă nu jucai deloc, dar erai în lot. Prima de joc era de 300 de lei”, spune acesta.

Salariile în fotbalul modern

Despre salariile din fotbalul actual, Cadar împărtășește o perspectivă realistă. El apreciază că unii merită veniturile mari pe care le primesc, dar subliniază că există și mulți care nu le merită. Acesta critică și manevrele din spatele unor contracte exorbitante.

„Salariile din fotbalul de astăzi? Unii le merită, dar sunt mulți care nu le merită! Dar și acolo sunt manevre. Nu poți să joci un an, doi și să fii putred de bogat”, a mai spus Petru Cadar, fost fotbalist Brașov