Sport Superliga. Petrolul și „U” Cluj, remiză plictisitoare. Meci demn de uitat pe Ilie Oană







Superliga. Petrolul Ploiești și ”U” Cluj au remizat, scor 0-0, în penultimul meci al etapei a 5-a a campionatului intern. Meciul s-a ținut pe Arena ”Ilie Oană” din Ploiești. „Lupii Galbeni” au avut multe șanse să dea gol în prima repriză și au ratat două șanse de a înscrie în primul sfert de oră. Și „Șepcile roșii” și-au dat silința, dar niciuna dintre echipe nu a reușit să puncteze și au intrat la egalitate la cabine.

Superliga. Petrolul Ploiești a pierdut un singur meci

Petrolul a pierdut un singur meci în primele patru etape, 1-4 la Dinamo. U Cluj a căpătat deja aură de play-off. Huja a ratat o ocazie foarte mare în minutul 90, când Gertmonas a avut o intervenţie salutară, iar portarul ploieştenilor a scos, un minut mai târziu, lovitura de cap a lui Iulian Cristea.

Superliga. Meciul s-a încheiat la egalitate, 0-0, iar Universitatea Cluj are nouă puncte şi a urcat pe treapta a treia a podiumului, în timp ce Petrolul a bifat al treilea meci egal din acest start de sezon şi ocupă locul 8, cu 6 puncte.

Echipe de start Petrolul Ploiești-U Cluj

PETROLUL: Zima – Ricardinho, Papp, Huja, L. Dumitriu – Jyry, T. Keita – D. Radu (M. Bratu 67), Hanca (Akosah-Bempah 59), Grozav – Tudorie (Baiano 59). ANTRENOR Mehmet Topal

U CLUJ: Gertmonas – Boboc, Masoero (B. Mitrea 79), I. Cristea, Chipciu – Ov. Popescu, Bic (G. Simion 68) – Raţă (Oancea 78), Nistor – Mamadou Thiam (Bettaieb 68), Blănuţă (R. Silaghi 46). ANTRENOR Ioan Ovidiu Sabău

Cartonaşe galbene: – / Mamadou Thiam 43, Bic 66

Arbitri: Bogdan Dumitrache – Radu Ghinguleac, Ionuţ Neacşu – Ovidiu Robu

Ce spune Alexandru Chipciu

Mijlocașul lateral Alexandru Chipciu (35 de ani), căpitanul celor de la U Cluj, a declarat că rezultatul echitabil și că speră ca data viitoare să fie mai bine. El a spus că prima repriză a fost dificilă pentru că era foarte cald, dar că echipa lui este pe drumul cel bun.

„Un meci disputat momente bune, un rezultat echitabil, am avut o ocazie mare. Fiecare meci e diferit ca desfășurare, este un altfel de joc, o altă formație. Prima repriză a fost greoaie de la caldură, în repriza 2 am revenit, aveam posesia și apoi am intrat în jocul lor de contraatacuri și dueluri. Suferim pentru că nu antrenăm asta, noi antrenăm jocul cu mingea.

Și anul trecut am fost la un minut de play-off, în fotbal e ca în viață, nu poți să ai certitudini, dar suntem mai competitivi, față de anul trecut, în 5 meciuri am jucat 4 deplasări. Suntem pe un drum bun, trebuie să reglăm unele momente, am făcut o eroare la acea ultimă fază”, a afirmat Chipciu, după meciul de luni.