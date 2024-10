Peste 80 de zboruri anulate după explozia unei bombe americane pe un aeroport în Japonia

O anchetă amplă a fost deschisă de autoritățile din Japonia după ce o bombă îngropată a explodat pe un aeroport, creând un crater uriaș pe o pistă de zbor și multă panică. Cel puțin 80 de zboruri au fost anulate.

Autoritățile care cercetează acum explozia și responsabilii aeroportului spun că numai norocul a făcut ca în momentul deflagrației să nu fie nicio aeronava prin preajmă.

Explozia a avut loc joi pe aeroportul Miyazaki din sud-vestul Japoniei și a creat mare panică.

Explozia minoră a lăsat o gaură lată de aproximativ șapte metri, dar, din fericire, nu au fost raportate victime și nicio aeronavă nu se afla în apropiere la momentul deflagrației.

World War II bomb explodes on a taxiway at Miyazaki Airport in southwestern Japan forcing the closure of its runway.

The transport ministry said its officials found a hole with a diameter of 7 meters and a depth of 1 meter on the taxiway after an explosion was heard around 8 a.m… pic.twitter.com/eFYXPx2ri7

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 2, 2024